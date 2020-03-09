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Senfonide kanun gecesi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası'nın bu haftaki programında konuk solist kanun sanatçısı Tahir Aydoğdu muhteşem performansı ile geceye damga vurdu.

09.03.2020 17:08 | Son Güncelleme: 09.03.2020 17:08
Senfonide kanun gecesi

Orhun Orhan'ın orkestra şefliğini yaptığı konserde salonu dolduran Eskişehirliler keyifli bir akşam yaşadı.

2002 yılında kurulan ve Eskişehirli sanatseverlere unutulmaz dinletiler sunmaya devam eden Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası, bu hafta yine muhteşem bir konser ile Eskişehirli sanatseverleri büyüledi. Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Sarayı'nda gerçekleştirilen ve konuk solist kanun sanatçısı Tahir Aydoğdu'nun katıldığı konserde birbirinden önemli bestekarların eserleri başarıyla seslendirildi. Performansı ile Eskişehirlileri kendilerine hayran bırakan Aydoğdu, konser sonunda dakikalarca ayakta alkışlandı. Eskişehir'in gerçek anlamda bir kültür ve sanat şehri olduğunu belirten Aydoğdu, Eskişehirli sanatseverlere gösterdikleri ilgi dolayısıyla teşekkür etti.

Senfoni Orkestrası'nın gelecek hafta programında orkestra şefi İbrahim Yazıcı ile konuk solist Selva Erdener sahne alacak.13 Mart 2020 Cuma günü saat 20.00'de Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Sarayı'nda gerçekleştirilecek etkinliğin biletleri gişelerden ve internet üzerinden satılıyor.

Kaynak: Bültenler

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Senfonide kanun gecesi
Etiketler : Eskişehir, Güncel
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