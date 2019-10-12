Haberler » Güncel » Senfonide keman gecesi

Senfonide keman gecesi

Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası'nın bu haftaki konuğu başarılı keman sanatçısı Bahar Biricik oldu.

12.10.2019 13:25Senfonide keman gecesi

Klasik müzik eserlerini başarıyla seslendiren Biricik, notaları ile Eskişehirli sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

2002 yılında kurulan ve Türkiye'nin önemli orkestralarından biri olarak gösterilen Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrasının bu haftaki konuk solisti keman sanatçısı Bahar Biricik oldu. Işın Metin'in orkestra şefliğini yaptığı konserin ilk yarısında Biricik Eskişehirli sanatseverlere müzik ziyafeti yaşattı. Eserlerini başarı ile seslendiren Biricik ve senfoni orkestrası konser sonunda dakikalarca ayakta alkışlandı.

Senfoni Orkestrası'nın gelecek haftaki konser programında ise Türkiye'nin önemli piyanistlerinden Gülsin Onay 18 Ekim tarihinde Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Sarayı'nda Eskişehirlilerle buluşacak.


Türkiye, Güncel

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Haberleri
14:25 Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan çocuk işçi açıklaması
14:25 Konyalı şehidi 20 bin kişi son yolculuğuna uğurladı
14:20 Meme kanserine dikkat çektiler
14:24 Adana'da kayıp kişinin cesedi bulundu
14:23 İzmir Bosna Sancak Derneği'nden 'Nobel Ödülü' ne kınama
14:23 'Trafikte küçük hata yoktur' projesi tanıtıldı
14:22 Şehitlerimizi uğurluyoruz
12.10.2019 14:26:58