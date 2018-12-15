Senfonide Piyanist Cem Babacan'dan Başarılı Performans

Gecede Solist Cem Babacan ve Şef Ender Sakpınar'ın başarılı performansı sanatseverlerden büyük alkış aldı.

2002 yılında kurulan ve ülkemizin en genç ve en hızlı gelişim gösteren sanat kurumlarından biri olarak Eskişehirli sanatseverlere unutulmaz dinletiler sunmaya devam eden Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası, bu hafta ünlü bestekarlar A. Corelli, J.S. Bach, E. Grieg ve G. Holst'un bestelerini Eskişehirlilerle buluşturdu. Şefliğini Ender Sakpınar'ın üstlendiği gecenin ilk bölümünde piyanist Cem Babacan solistlik yaptı. Johann Sebastian Bach'ın 1 numaralı piyano konçertosu re minör BWV 1052 eserini başarılı bir şekilde seslendiren Babacan sanatseverler tarafından büyük beğeni topladı. Senfoninin ikinci bölümünde Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası ve şef Ender Sakpınar'ın yüksek tempolu performansı ayakta alkışlandı.

Senfoni Orkestrası'nın gelecek programında şefliğini Gerard Oskamp'in üstlendiği Nefesli Çalgılar Konseri, 21 Aralık 2018 Cuma saat 20.00'de Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Sarayı'nda gerçekleşecek.