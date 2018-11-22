"Senfonik Mizah" İzmirlilerle Buluştu

İzmir'in ilk özel orkestrası olma özelliğini taşıyan Olten Filarmoni Orkestrası 5. sezonunda da dünyaca ünlü sanatçıların üstün performanslarını, ilgi çekici ve özgün projeler ile sunmaya devam ediyor. Türk Tiyatrosu'nun "büyük sesi ve usta yorumcusu" Selçuk Yöntem ve ünlü orkestra Şefi İbrahim Yazıcı, senaryosunu Zuhal Ergen'in kaleme alıp yönettiği Senfonik Mizah gösterisi izleyiciden tam not aldı.

MİZAH ÇOK SESLİ MÜZİK İLE BÜTÜNLEŞTİ

Yazar - Yönetmen Zuhal Ergen'in ,"Ben sadece onların sözü oldum, dili oldum..." dediği, iki ustanın bir araya gelip müzik, dans, sohbet ve şarkılarla çok sesli müziği mizah ile buluşturduğu eğlenceli geceye İzmirliler 'in ilgisi yoğun oldu. Biletleri bir hafta içinde tükenen gösteriyi aralarında Fazıl Say gibi ünlü isimlerin de bulunduğu yaklaşık bin 200 kişi izledi.