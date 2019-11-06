Haberler » Güncel » 'Senfonik Neşet Ertaş Türküleri' seslendirildi

"Senfonik Neşet Ertaş Türküleri" seslendirildi

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), "Senfonik Neşet Ertaş Türküleri" konseri verdi.

06.11.2019 01:19 | Son Güncelleme: 06.11.2019 01:23
Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), "Senfonik Neşet Ertaş Türküleri" konseri verdi.
Ünlü halk ozanı Neşet Ertaş'ın senfonik olarak yorumlanan türküleri, Mersin Kültür Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
Orkestra şefliğini, Neşet Ertaş'ın eserlerini senfonik şekilde yeniden düzenleyen Serdar Yalçın'ın, koro şefliğini Anıl Aydın'ın üstlendiği konserde, Bengi İspir Özdülger (Soprano), Nihan Çetin Aydın (Mezzo-soprano), Bülent Bezdüz (Tenor) ve Zafer Erdaş (Bas) solist olarak yer aldı.
Programda "Ahirim Sensin", "Neredesin Sen", "Gönül Dağı", "Yazımı Kışa Çevirdin", "Al Elma Boyanır Mı", "Mühür Gözlüm", "Niye Çattın Kaşlarını", "Dertli Yoldaş", "Zahidem", "Ah Yalan Dünya", "Kesik Çayır Biçilir Mi", "Doyulur Mu", "Dane Dane Benleri Var" ve "Yanıyorum" eserleri seslendirildi.
Kapalı gişe olarak verilen konser, sanatseverlerden alkış aldı.

Mersin, Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
02:33 DHA YURT BÜLTENİ - 25
02:30 Kuveyt yönetiminden Riyad Anlaşması'na destek
02:27 Bursa'da tekstil fabrikasında yangın çıktı, işçiler kumaşları kurtarmak için seferber oldu
02:26 Fatih'te bir evde 4 kardeş ölü bulundu- 4
02:23 Fabrika servis minibüsünün direğe çarpması sonucu 10 kişi yaralandı
00:56 "KHK bir faciadır" çıkışıyla tepki çeken Arınç'la ilgili YİK toplantısında dikkat çeken görüntü
00:31 Trump'a yönelik azil soruşturması sürüyor! İki yetkilinin ifade metinleri yayınlandı
00:14 RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, TÜRKSAT'tan istifa ettiğini açıkladı
23:31 Cumhurbaşkanlığı YİK üyeliğinden istifa ettiği iddia edilen Arınç: Sözlerim çarpıtıldı
23:18 Bursa'da "Dur" ihtarına uymayan sürücü, binanın çatısına çıkarak polisle çatıştı!
6.11.2019 02:37:35