Şengül öğretmenin ölümü: Bilirkişi raporu mahkemeye ulaştı

BEYOĞLU'nda 4 Mayıs 2017'de kaldığı evin penceresinden düşerek ölen öğretmen Şengül Karaca'yı iterek ölümüne sebep olduğu iddia edilen birlikte yaşadığı Hasan Aydın 'ın yargılanmasına devam edildi. Mahkemeye ulaşan adli tıp raporunda, Şengül'ün "ölümüne neden olan travmatik değişimlerin tamamının yüksekten düşmeyle oluşmasının mümkün olduğu, sanık tarafından atılmayla mı, kendisinin aşağıya atlamasıyla mı meydana geldiği husunda tıbben değerlendirme yapılamadığı ve olayın adli tahkikatla aydınlatılmasının uygun olduğu" belirtildi. İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 9'uncu celsesi görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Hasan Aydın katılmadı. Ölen Şengül Karaca'nın ağabeyi şikayetçi Yalçın Karaca'nın avukatları ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı duruşmada hazır bulundu.

ADLİ TIP RAPORU MAHKEMEYE ULAŞTI

Mahkeme Başkanı Necmettin Kafalı, Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu'nun 26 Nisan 2019 tarihli raporunun mahkeme dosyasına gönderildiğini belirtti. Raporda, Şengül Karaca'nın ölümünün otopsi raporunda alınan doku örneklerinin Kimya İhtisas Dairesi'nde incelenmesi neticesinde alkolün ölümü meydana getirebilecek düzeyde olmadığı, ayrıca tespit edilen Ketiapin maddesinin ilaç etken maddesi olduğu ve tedavi düzeyinde olduğu, aranan toksik maddelerin bulunmadığı, zehirlenerek öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı da kaydedildi. Ayrıca Şengül'ün ölümünün genel beden travmasına bağlı geliştiği de belirtilerek "ölümüne neden olan travmatik değişimlerin tamamının yüksekten düşme ile oluşmasının mümkün olduğu, sanık tarafından atılmayla mı, kendisinin aşağıya atlamasıyla mı meydana geldiği husunda tıbben değerlendirme yapılamadığı ve olayın adli tahkikatla aydınlatılmasının uygun olduğu" ifade edildi.

SANIĞIN TUTUKLANMASI TALENİ REDDEDİLDİ

Söz alan şikayetçi Yalçın Karaca'nın avukatları, "Adli tıp raporu dikkate alındığında maktülün intihar eğilimi olup olamayacağı hususunun araştırılması gerekmektedir. Bu nedenle yeni rapor alınması gerekmektedir. Ayrıca maktülün facebook üzerinde kullandığı mail adresinin, cep telefonuna açık olan gmail adresiyle bağlantılı olduğunu tespit ettik. Bu nedenle cep telefonunun yeniden bilirkişiye gönderilmesini facebook'unda inceleme yapılmasını talep ediyoruz. Ayrıca sanığın tutuklanmasını talep ediyoruz" dediler. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da sanığın tutuklanmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın tutuklanması talebini reddetti. Heyet, maktülün cep telefonunun bilirkişiye gönderilerek sosyal medya hesaplarına ulaşılması için ek rapor aldırılmasına hükmetti. Duruşma ertelendi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Şengül Karaca ile sanık Hasan Aydın'ın aynı evde yaşadıkları, olay tarihinde okul çıkışında buluştukları, yemek yiyip alkol aldıkları, daha sonra eve gittikleri, aralarında tartışma çıktığı anlatılıyor. Şengül Karaca'nın arkadaşlarına Facebook'tan Hasan'ın kendisine şiddet uyguladığına dair mesaj attığı, daha sonra saat 02.00 sıralarında maktülenin evin penceresinden sokağa düştüğü belirtiliyor. İddianamede, sanık Hasan Aydın'ın maktüleyi iterek ölümüne sebep olduğu ifade edilerek "Kasten öldürmek" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor.

Kaynak: DHA