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Seni Bulacam Oğlum! Filmi

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03.03.2020 17:58 | Son Güncelleme: 03.03.2020 17:58Seni Bulacam Oğlum! Filmi
koltuğunda Gökhan Yıkılkan'ın oturduğu komedi türündeki 'Seni Bulacam Oğlum!' film inin oyuncu kadrosunda yönetmen ile birlikte Fulden Akyürek, Ali Sürmeli, Gürkan Uygun, Ali Erkazan gibi isimler yer alıyor.


Yönetmen: Gökhan Yıkılkan
Senaryo: Taha İkbal, Gökhan Yıkılkan
Oyuncular: Gökhan Yıkılkan, Fulden Akyürek, Ali Sürmeli, Gürkan Uygun, Ali Erkazan, Zihni Göktay, Bilal Çatalçekiç, Çetin Altay
Filmin Türü: Komedi
Orijinal Adı: Seni Bulacam Oğlum!
Yapımcı Firma: Can Film
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Dağıtıcı Firma: TME (The Moments Entertainment)
Vizyon Tarihi: 20.03.2020

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Kaynak: InterSinema.com

3.03.2020 19:56:23