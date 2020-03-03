Seni Bulacam Oğlum! Filmi

Yönetmen
koltuğunda Gökhan Yıkılkan'ın oturduğu komedi türündeki 'Seni Bulacam Oğlum!' film
inin oyuncu kadrosunda yönetmen ile birlikte Fulden Akyürek, Ali Sürmeli, Gürkan Uygun, Ali Erkazan gibi isimler yer alıyor.Yönetmen:
Gökhan YıkılkanSenaryo:
Taha İkbal, Gökhan YıkılkanOyuncular:
Gökhan Yıkılkan, Fulden Akyürek, Ali Sürmeli, Gürkan Uygun, Ali Erkazan, Zihni Göktay, Bilal Çatalçekiç, Çetin AltayFilmin Türü:
KomediOrijinal Adı:
Seni Bulacam Oğlum!Yapımcı Firma:
Can FilmYapım Yılı:
2020Yapım Ülkesi:
TürkiyeOrijinal Dili:
TürkçeDağıtıcı Firma:
TME (The Moments Entertainment)Vizyon Tarihi:
20.03.2020 Seni Bulacam Oğlum! Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.