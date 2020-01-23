"Seni Unutmak İstemedim ki" Samandağlı tiyatro severlerle buluştu

22 Ocak 2020 Çarşamba günü saat 19:30'da By Aslan Sanat Merkezi'nde gerçekleşen tiyatro oyununa Samandağ Belediye Başkanı Av. Refik Eryılmaz, Samandağ Belediye Başkan Yardımcısı Tahsin Demir, CHP Samandağ İlçe Başkanı Av. Turgay Abacı, By Aslan Sanat Merkezi kurucusu Yusuf Aslan, Samandağ Belediyesi Meclis Üyeleri ve çok sayıda Samandağlı tiyatro sever katıldı.

Samandağ Belediye Başkanı Av. Refik Eryılmaz oyun öncesinde yaptığı konuşmada; " Daha önce de belirttiğimiz gibi,bundan sonraki süreçte, Samandağ'da bu tür Kültür – Sanat etkinliklerinin daha yoğun bir şekilde işlenmesi ve vatandaşlarımızla buluşturulması noktasında üzerimize düşeni yapacağız. Buna ihtiyacımız var ve Samandağımızda da böyle bir talep var. İnsanlarımızın bu ekonomik sıkıntılarının içerisinde biraz gülmeye, eğlenmeye ve dinlenmeye ihtiyacı var. Bu nedenle bundan sonraki çalışmalarımızda birlikte hareket etme noktasında bir irade ortaya koyduk. Sizin gibi sanata ve sanatçıya ayrıca değer veren dostlarımızla daha sık bir araya geleceğiz. Bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyor hepinize iyi seyirler diliyorum." İfadelerine yer verdi.

By Aslan Sanat Merkezi kurucusu Yusuf Aslan; " Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Burada günden güne artan bir seyirci yoğunluğu ile karşılaşmak bizim için çok mutluluk verici. Gelen misafirlerimiz, Kültür ve Sanat etkinliklerinde ilçemize katkı sunduğu kadar, Türkiye'nin her yerine ilçemizi tanıtması da bize ayrı bir mutluluk veriyor. Sizlerin de desteğiyle daha güzel organizasyonlarda buluşacağız. Sizinle daha büyük başarılara." dedi.

Usta oyuncular Kayra Şenocak, Pelin Öztekin, Dost Elver ve Ferdi Akarnur'un performansları Samandağlı tiyatro severlerden büyük beğeni topladı. Oyun sonunda, Samandağ Belediye Başkanı Av. Refik Eryılmaz, oyunculara çiçek takdim etti. Daha sonra oyuncular hayranları ile fotoğraf çektirdiler.