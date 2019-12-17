''Seni Unutmak İstemedim ki'' tiyatro sahnelerinde…

11 yıllık evliliklerini kurtarma çabasında olan bir çiftin psikodramasının anlatıldığı ''Seni Unutmak İstemedim ki'' ''Evlilikte kadınlar aslında ne ister? Erkekler bu isteklerin ne kadarını doğru anlar?'' sorularının cevaplarını esprili bir dille yanıtlıyor.

İlk olarak 22-23 Aralık'ta Ankara'da seyircisi ile buluşacak olan bu keyifli oyunun senaryosunu ve yönetmenliğini yine başarılı oyuncu Kayra Şenocak üstleniyor.

Peki ya siz 11 yıllık bir evliliği ayakta tutmak için en fazla ne yapardınız? Mesela sırf karınızı mutlu etmek için hamile kalır mıydınız?