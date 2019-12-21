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'Senin derdin benim derdim' projesi

'Senin derdin benim derdim' projesi kapsamında müftülük personelleri yatağa bağımlı ve engelli kişileri evlerinde ziyaret ediyor.

21.12.2019 13:23 | Son Güncelleme: 21.12.2019 13:28 'Senin derdin benim derdim' projesi
'Senin derdin benim derdim' projesi kapsamında müftülük personelleri yatağa bağımlı ve engelli kişileri evlerinde ziyaret ediyor.

Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu 'Senin derdin benim derdim" projesi kapsamında, Adıyaman'da yatağa bağlı olarak yaşamaya çalışan, yatalak ve engelli aileleri ziyaret etmeye devam ediyor.

İl Müftü Yardımcısı Hatun Özmen hocamız, İl Koordinatörü Uzman İsmail Gün ve Uzman Ramazan Taş ziyaretleri gerçekleştirdi.

Özmen, Adıyaman İl Müftülüğü olarak il genelinde ziyaretlerin devam edeceği ifade etti. - ADIYAMAN

Adıyaman, Güncel

Kaynak: İHA

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