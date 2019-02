Senin Havan Kime?" Diyerek Yumruk Atmıştı, Yargılanmasına Başlandı

Kaynak: İHA

Kadıköy'de bir restoranda kadın müşteriye, "senin havan kime?" diyerek gözüne yumruk atan sanığın, "kasten yaralama" suçundan 4 buçuk yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. Talimatla ifadesi alınan sanık, "Çocuklarımın ses çıkarmasından rahatsız olan müşteki yanıma gelerek, 'bu nedir of ya' dedi. Aramızda bir tartışma oldu" diyerek müştekiye vurmadığını söyledi.Kadıköy'de 18 Ağustos 2018 tarihinde iddiaya göre, bir restorana giden Asuman Bayrak, hesap ödemek için kasaya yöneldi. Bu sırada arkasındaki masada bulunan çocuk sesinden dolayı tutarı duyamadı ve dönüp arkasına baktı. Yemeğini alıp bir şey söylemeden üst kata çıktı. Bir süre sonra yanına gelen Abdulkadir İnal (36), genç kadına 'senin hava kime?' diyerek yumruk attı.4,5 yıla kadar hapsi istendiOlayın ardından Asuman Bayrak, darp raporu alarak sanık hakkında şikayetçi oldu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Abdulkadir İnal hakkında "kasten yaralama" suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.Anadolu 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk celsesine sanık katılmazken, müşteki Asuman Bayrak ve avukatı Leyla Süren salonda hazır bulundu. Mahkeme hakimi, sanığın Batman'da talimatla ifadesinin alındığını tutanağa geçirdi."Benim çocuklarımın sesinden rahatsız oldu"Sanık Abdulkadir İnal savunmasında, "Olay tarihinde ben, eşim ve 3 çocuğumla birlikte yemek yemeğe gittik. Biz birinci katta yemek yiyorduk, müşteki de birinci katta yemek yiyordu. Benim çocuklarımın ses çıkarmasında rahatsız olan müşteki yanıma gelerek, 'bu nedir of ya' sözleri kullandı. Aramızda bir tartışma oldu. Müştekinin yanında bulunan bir erkek bana saldırdı. Bana vurması üzerine ben de kendisine vurdum. Bayanın yaralanmasının nasıl olduğunu bilmiyorum. Ben kesinlikle kendisine vurmadım. Sadece yanındaki kişiyle birbirimize girdik. Suçlamaları kabul etmiyorum" diyerek beraatini istedi."'Senin havan kime?' diyerek gözüme yumruk attı"Duruşmada söz alan Asuman Bayrak, "Olay günü lokantada bulunduğum sırada hesap ödemek için kasaya gitmiştim. Zaten self servisti. Arkamda bulunan masadan gelen çocuk sesinden dolayı ödeyeceğim tutarı duyamadım. Bu sırada dönüp arkaya baktım. Ancak bir şey söylemedim, sataşmadım. Kasiyere ödemeyi yaptım, yemeğimi alıp yukarı çıktım. Yalnızdım, boş bir masaya oturdum. Elimde telefon vardı mesajlara bakıyordum. Kalkmak istediğim sırada masama kucağında çocukla Abdulkadir İnal geldi. 'Senin havan kime?' dedi. Ben daha kendisine cevap vermeden sağ gözüme yumruk attı. Ciddi çığlık attım canımın acısından, sonra yere düştüm. Beni darp eden şahıstan şikayetçiyim" dedi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.Duruşma sonrası açıklama yapan Asuman Bayrak, "Türk adaletine güveniyorum. Duruşma ertelendi" dedi.Avukatı Leyla Süren ise, "Bu duruşmada Batman'dan ifadesinin alındığını gördük. İfadesinde bütün suçlamaları reddediyor ama hepimiz çok iyi biliyoruz. Yumruklamıştı Asuman Bayrak'ı. ve bu yaralama ve şiddet sonucunda Asuman'ın göz sinirleri zedelenmiş ve kemik kırığı yaşamıştır. Bu nedenle bu davanın takipçisi olacağız. İkinci duruşmada da burada olup sanığın hak ettiği cezayı alması için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu. - İSTANBUL