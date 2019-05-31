"Senin İklimin Üniversitede!"

Konferans öncesi Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, İstanbul Teknik Üniversitesi Afet Yönetimi ve Araştırma Uygulama Merkezi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu ve Meteorolog Bünyamin Sürmeli ile bir araya geldi.

Egeli akademisyen ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği programa konuşmacı olarak Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çiğdem Coşkun Hepcan, İstanbul Teknik Üniversitesi Afet Yönetimi ve Araştırma Uygulama Merkezi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, Meteorolog Bünyamin Sürmeli ve Sosyal Medya Eğitmeni Eren Erdil katıldı.

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çiğdem Coşkun Hepcan açılış konuşmasına "Dünyayı tanımanın ve anlamanın en iyi yolu ona uzaktan bakabilmek, onun güzelliklerinin farkına varabilmektir" dedi. Doç. Dr.Hepcan, "Burası bizim evimiz ve başka bir evimiz yok. Dünya hayat dolu ve çeşitlilik sahibi bir gezegen ancak ne yazık ki çoğu zaman ne kadar şanslı olduğumuzu unutuyoruz. Binlerce yıldır rezerv halinde tutulmuş karbonu keşfetmemiz ile birlikte bunu kullanıp atmosfere saldığımızda bütün dengeleri ve düzeni olumsuz olarak değiştirdik. Bugün yaşanan sorunların temel nedeni büyük oranda insandır'' dedi.

Değişen iklim ile mevsim normallerinin üzerinde sıcak hava dalgalarının meydana geldiğini belirten Doç. Dr. Hepcan, sıcak hava dalgalarının yaşamı zorlaştırdığını açıkladı. Hava kirliliğini sessiz bir katile benzeten Doç. Dr.Hepcan, "Hava kirliliği bazen gözle görülüyor bazen ise görülmüyor, kirletici gazlar ve özellikle partikül maddeler akciğer solunumu yapan canlıların hayatlarını tehdit ediyor. Ne yazık ki bugün birçok kent bu problemi yaşıyor ve değişen iklim insanların yaşamlarında değişikliklere gitmelerine yol açıyor günümüzde havanın duruma bakmaksızın yanımızda şemsiye, güneş kremi gibi eşyalar bulundurmaya başladık. İklimin değişmesi hem karasal hem de sucul ekosistemi olumsuz yönde etkiliyor'' diye konuştu.

''İklim değişikliği kuşaklararası bir problem olacak''

Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu ise "Küresel İklim Değişikliği ve Kentler'' adlı sunumunu gerçekleştirdi. Tüketimi azaltılmasının ve gereksiz enerji israfının önüne geçilmesinin önemine vurgu yapan Prof. Dr. Kadıoğlu "İklim değişikliği hepimizin problemi ancak bizden çok gelecek kuşakların problemi haline geldi, onlara sıkıntılı ve kirli bir dünya bırakıyoruz ve iklim değişikliği kuşaklararası bir problem olacak" dedi. Dünyada meteorolojik afetlerin sayısının ve şiddetinin her geçen gün artmış durumda olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Kadıoğlu, "İklim değişirken biz nasıl değişmeliyiz? İklimin değişmesi ile meydana gelen afetlerden nasıl korunmalıyız? Afet öncesinde, sırasında ve afet sonrasında ne gibi önlemler alınmalı?"gibi sorular hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Kaynak: Bültenler