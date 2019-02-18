Senin Moda Puane

Puane firma yetkilisi Yusuf Erişmiş, "2003 yılından beri faaliyetteyiz, ağırlıklı olarak tesettür ve muhafazakar giyime yönelik olarak ürünler ortaya çıkarıyoruz. Abiye, bluz, tunik, pantalon ve etek grupları dahil olmak üzere geniş bir ürün gamı ile hizmet ediyoruz." dedi.

TÜRKİYE VE ORTA AVRUPA PUANE'DEN SORULUR

Erişmiş, "Bizim genelde Türkiye içerisinde ve Orta Avrupa bölgesinde insanlara hitap eden bir ürün gamımız var. 81 ilimiz ve ilçelerinde mağazalarımız var bunu yanı sıra Orta Avrupa'da yani Almanya, Hollanda gibi birçok ülkede mağazalarımız var. Müşterilerimiz bize sosyal medya üzerinden çok kolay şekilde ulaşabilir. Adreslerimiz belli oralardan bize ulaşıp istediklerini söyleyebilirler. " ifadelerini kullandı.

"HEDEF ÇITAYI DAHADA YÜKSEĞE ÇIKARTMAK"

Yusuf Erişmiş, "15 yılı geçen bir mazisi var firmamızın. Muhafazakar giyimi tercih eden insanların dolabına bir kez de olsa girmiş durumdayız. Şimdi ki hedefimizi markamızı daha üst seviyelere çıkarmak için daha çok çalışmak." diye sözlerine son verdi.