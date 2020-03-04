"Seninle Tamam" projesiyle yüzlerce ev kadını meslek sahibi olacak

Türkiye çapında 110 mağazası ve merkez ofisi ile birlikte yaklaşık 6 bin kişinin çalıştığı Boyner , ev kadınlarını istihdam etmeye yönelik yeni bir projeyi hayata geçirdiğini duyurdu."Seninle Tamam" projesiyle daha önce hiç çalışmamış ya da çeşitli nedenlerden dolayı çalışma hayatına ara vermek durumunda kalmış kadınlara iş imkanı sunulduğu belirtildi. Proje ile ilk etapta 100 kişinin meslek sahibi olması hedefleniyor.

Perakende sektöründe en çok istihdam sağlayan markaların başında geldiğini belirten Boyner, 2020 yılında yeni mağazalar açıyor. Şirket insan kaynağını da güçlendirmeye başladı. Boyner yeni başlattığı bir proje ile işe alımları toplumun önemli bir ihtiyacını da çözmek üzere tasarladığını duyurdu. Şirketin yaptığı açıklamada "Seninle Tamam" projesinin, şimdiye kadar çalışmamış, çocuk sahibi olduktan sonra çalışma hayatına ara vermiş ve sonrasında da iş hayatına dönememiş kadınları Boyner ailesinin bir parçası olmaya davet ettiğine vurgu yapıldı.

DİĞER ŞEHİRLERE DE YAYILACAK

"Seninle Tamam" projesi, kadınlara kendi belirleyecekleri çalışma saati opsiyonlarıyla işe başlama özgürlüğü sunduğu bu sayede, çocuklarını okula götürmek ya da onları karşılamak zorunda olan kadınların, iş hayatına atılmalarında ya da geri dönmelerinde karşılaştıkları en büyük dezavantajlardan birinin ortadan kalktığı ifade edildi. Boyner yeni projesiyle daha çok kadını iş gücüne katarak, insan kaynağını güçlendirmeyi hedefliyor. İlk etapta İstanbul, İzmir ve Ankara'da başlayan proje, diğer şehirlerde de uygulanacak. Adaylar, başvurularını Kariyer.net ve Secretcv.com üzerinden yapabiliyor.

KİMLER PROJEYE BAŞVURABİLİR

"Boyner Seninle Tamam" projesine daha önce hiç çalışmamış, iş deneyimi olmayan kadınlar da başvurabildiği açıklandı. Boyner Mağazaları'na "Satış", "Satış Destek", "Operasyon", "Müşteri İlişkileri" gibi farklı pozisyonlarda işe alınan adayların şirketin sunduğu eğitim olanaklarından faydalanabildiği, eğitimlerle mağazacılık mesleğini öğrenen adayların, çalışmaya, kazanmaya ve fark yaratmaya hazırlandığı da dile getirildi.

"BU PROJE İLE EV KADINLARI İÇİN İSTİHDAM YARATIYORUZ"

Boyner Büyük Mağazacılık İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Ebru Vardar, "Seninle Tamam" projesi hakkında şunları söyledi: "Boyner olarak, yeni mağazalar ve mevcut mağazalardaki büyümeye bağlı olarak her yıl düzenli olarak yeni işe alımlar gerçekleştiriyoruz. 37 ilde yaklaşık 6 bin çalışanımızla Türkiye'nin en önemli işverenleri arasında yer alıyoruz. Bu yıl insan kaynağımızı güçlendirme hedefimizi, sosyal sorumluluk bakış açısıyla birleştirerek 'Seninle Tamam' projesini başlattık"

"TÜM EV KADINLARININ YANINDAYIZ"

Ebru Vardar, "Bu proje ile ev kadınları için istihdam yaratıyoruz. Kadınlara geç kalmış hissetmeden çalışma, kazanma ve meslek sahibi olma fırsatı sunuyoruz" dedi ve ekledi: "İşe geliş-gidiş saatlerini kendi şartlarına göre ayarlayarak 'Çocuğumu kim okula bırakacak' diye düşünmedikleri daha rahat bir çalışma hayatı yaratıyoruz. 'Deneyimim yok' diye endişe etmeden, işi öğrenebilecekleri eğitimler vererek meslek sahibi olmalarına yardımcı oluyoruz. Kısa süre önce başlattığımız projenin, ev kadınlarını çok sevindirdiğini görüyoruz. Doğru bir projeyi hayata geçirdiğimizin kanıtı olan bu yoğun ilgi bizi mutlu ediyor. Boyner olarak çalışmak isteyen tüm ev kadınlarının yanındayız. Elde edeceğimiz yeni başarılarda onların önemli katkıları olacağına inancımız tam. Bu nedenle kadınlara 'Yeter ki Sen İste. Boyner Seninle Tamam' diyoruz"

- İstanbul