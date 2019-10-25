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Senirkent'te korkutan yangın

Isparta'nın Senirkent ilçesinde baba ile oğlunun yaşadığı evde kimse yokken yangın çıktı.

25.10.2019 18:25Senirkent'te korkutan yangın
Isparta'nın Senirkent ilçesinde baba ile oğlunun yaşadığı evde kimse yokken yangın çıktı. Komşular tarafından fark edilen yangına itfaiye kısa sürede müdahale etti.
Olay, Senirkent ilçesindeki Taşmescit Mahallesi'nde meydana geldi. Baba ile oğlunun yaşadığı 2 katlı evin üst katındaki oturma odasında, evde kimsenin bulunmadığı sırada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Komşular tarafından fark edilerek, durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine Senirkent Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerinin kısa sürede müdahale ederek, kontrol altına aldığı yangında 2 oda kullanılamaz hale geldi.
Yangın kesin çıkış nedeninin yapılacak araştırma sonunda netlik kazanacağı belirtilirken, müdahalenin hızlı olmasının, evin tamamen yanmasını engellediği belirtildi.
Öte yandan, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
(İHA)

Senirkent, Isparta, Güncel

Kaynak: İHA

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