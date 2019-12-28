Haberler » Güncel » Şenkaya Belediyesi'nden örnek hizmet - Haber

Şenkaya Belediyesi'nden örnek hizmet

Şenkaya Belediyesi İlçe merkezinde öğrencileri okullarına, Halkı Hastaneye ücretsiz taşıyor.

28.12.2019 09:27 | Son Güncelleme: 28.12.2019 09:32 Şenkaya Belediyesi'nden örnek hizmet
Belediyesi İlçe merkezinde öğrencileri okullarına, Halkı Hastaneye ücretsiz taşıyor. Şenkaya'da Belediye yönetimi hizmet kalitesini arttırmak için üç araç alarak araç filosuna kattı.

Şenkaya Belediye Başkanı Yavuz Bedir, Belediye Başkanı seçildiğinden bugüne Şenkaya ilçesine ve Şenkayalılara hak ettiği hizmeti yapabilmek için gece gündüz mesai gözetmeksizin çalışıyor. Başkan Bedir, öğrencilerin ve vatandaşlar rahat seyahat edebilmeleri için otobüs alarak Şenkayalıların hizmetine sundu.

Belediye ayrıca bir et taşıma aracı ve zabıta hizmet aracı alarak üç aracı araç floşuna kattı.

Şenkaya Belediye Başkanı Yavuz Bedir yaptığı açıklamada, "Öncelikle alınan araçlar Şenkaya'mıza hayırlı olsun. Şenkaya belediyesi olarak her alanda güçleniyoruz. Göreve geldiğimiz günden buyana yaptığımız hizmetler buna en iyi örnektir. Bu araçlarla hem mesai arkadaşlarım işini daha kolay ve daha rahat bir şekilde yapabiliyor, hem de değerli hemşerilerim hak ettikleri hizmeti daha hızlı bulabiliyor. Otobüsümüz özellikle ilçemizde ücretsiz servis olarak hizmet verecek ve geleceğimiz olan çocuklarımızın okullarına daha rahat bir şekilde ulaşmalarını sağladığı gibi hemşerilerimizin hastaneye ulaşımındaki sıkıntıları da ortadan kaldıracaktır" diye konuştu. - ERZURUM

Yavuz Bedir, Şenkaya, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

10:01   Tutuklanan sürücünün kızı Yeni yıla babamla girmek istiyorum - Haber
10:00   Kar yağmayan Nijerya'nın ilk ve tek kayaklı koşucusu - Haber
10:00   DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ - Haber
09:59   Köye kurduğu kütüphanede yaşlılara okuma-yazma öğretiyor - Haber
09:56   Kapadokya'da balonlar 6 günün ardından havalandı - Haber
08:47   Kar İstanbul'a bugün düşüyor! Meteoroloji saat verdi - Haber
23:50   Yakalanan PKK'lı terörirst, AK Partili ismin katili çıktı! - Haber
23:47   Açığa alınan bekçi dehşet saçtı! Önce meslektaşını, ardından kendini vurdu - Haber
23:30   Kars'ta beklenen kar yağdı, vatandaşlar halay çekti - Haber
23:10   Çarptığı köpeği kontrole inen sürücü, başka otomobilin çarpması sonucu öldü - Haber
28.12.2019 10:09:49