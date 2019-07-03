03.07.2019 16:08
Haberler» Güncel» Haber

Şenkaya Belediyesinden örnek davranış

Şenkaya Belediyesinden örnek davranış

Erzurum Şenkaya Belediye Başkanı ve Meclis üyeleri örnek davranışta bulunarak kan bağışında bulundular.

Erzurum Şenkaya Belediye Başkanı ve Meclis üyeleri örnek davranışta bulunarak kan bağışında bulundular.

Belediye Başkanı Yavuz Bedir, önemli bir sosyal sorumluluğu yerine getirerek, kan bağışı kampanyasına destek oldu. Başkan Bedir, gönüllü kan bağışçısı olurken, ilçeye gelen Kızılay'ın mobil kan bağışı aracında meclis üyeleri kan bağışında bulundular.

Kayıt formlarını dolduran Meclis üyeleri ve vatandaşlar tek tek bağış yaparak kan vermenin ne kadar önemli ve kutsal bir görev olduğu dile getirdiler.

Başkan Bedir, "Bizlerin yapmış olduğu kan bağışı birçok insana yaşam umudu olabilir. Bu yüzden herkesin en az yılda bir kez kan bağışlaması gerekiyor" dedi. - ERZURUM
Kaynak: İHA
Güncel

Son Dakika Haberleri
16:47   Marketten hırsızlık güvenlik kamerasında
16:46   Battalgazi Belediye Meclisi, temmuz toplantısını yaptı
16:46   Malezya'daki yolsuzluk soruşturması
16:45   Yeşil alanlarda bakım ve temizlik çalışması
16:45   CHP'li Altay: Sistem sıkıştı
16:45   - Doğal havuzlar keşfedilmeyi bekliyor- Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bulunan Koru Sahili, doğal...
16:45   Emniyet ve jandarmadan 'Kemal Sunal' mesajı