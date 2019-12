Şenkaya'da, DAP Semt Kütüphanesi açıldı

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde yapımı tamamlanan 'DAP Semt Kütüphanesi' hizmete açıldı."DAP Bölgesinde Okuma Kültürünün Geliştirilmesi Projesi" kapsamında Şenkaya Belediyesi tarafından projelendirilen ve DAP İdaresi tarafından finanse edilen semt kütüphanesinin açılışı için tören düzenlendi.Sarıkamış Harekatının 105'nci yıldönümü dolayısıyla, Allahuekber ve Soğanlı Dağları'nda şehit olan askerler için Erzurum'un Şenkaya İlçesi Gaziler Mahallesinde düzenlenen törenin ardından "DAP Semt Kütüphanesi'nin açılışı gerçekleştirildi. Törene, DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir de katıldı.Açılış töreninde konuşan ve kütüphanenin hayırlı olması temennisinde bulunan Erzurum Valisi Okay Memiş, bilginin kitaplarda saklı olduğunu ve bu amaçla öğrencilere çok okumaları gerektiği tavsiyesinde bulundu. Vali Memiş, kalkınmanın ve beşeri sermayenin ancak bu yolla sağlanacağını ifade etti.Daha sonra konuşan, DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir, İdarenin sorumluluk alanında bulunan 15 ilde müftülük, belediye, il özel idaresi ve kaymakamlıklara sağlanan finansmanla bölgede toplam 130 adet semt kütüphanesi projesini desteklediklerini söyledi. Demir, "Amacımız, hem mahalle kültürünü yaşatmak hem de çocuklara ders çalışmalarıyla birlikle değer eğitimleri verip onları geleceğe hazırlamaktır" dedi.Başkan Demir, konuşmasında, sürekli yaşayan merkezler şeklinde dizayn edilen 130 semt kütüphanesinden 22 tanesinin Erzurum'da bulunduğunu söyledi. 130 adet DAP Semt Kütüphanelerine bugüne kadar toplam 22 milyon 400 bin lira ödenek tahsis edildiğini, Erzurum'da bulunan 22 kütüphaneye ise 4 milyon 800 bin lira ödenek aktarıldığını dile getiren Başkan Demir, Şenkaya ilçesinde, 7 adet Küçük Ölçekli Tarımsal Sulama Projesine ve 2019 yılında ise "Bitkisel Üretim Altyapısının Geliştirilmesi Projesi"ne destek sağladıklarını, kütüphanenin de içinde bulunduğu söz konusu projelere toplam 3.8 milyon ödenek tahsis ettiklerini söyledi.Konuşmaların ardından törene katılanlarla birlikte kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.DAP İdaresi'nin sağladığı 574 bin liralık finansman destekle yapımı tamamlanan ve her yaştan öğrencilere hitap eden kütüphanede okuma, bilgisayar, toplantı ve seminer salonu, mutfak, personel odası ve bekleme salonu yer alıyor.Açılışa, Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, Şenkaya Kaymakamı Çağlar Tekin, DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir, Şenkaya Belediye Başkanı Yavuz Bedir, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, kamu kurum kuruluşlarının temsilcileri ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - ERZURUM