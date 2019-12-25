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Şenkaya'da yapımı tamamlanan "Semt Kütüphanesi" açıldı

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde, "DAP Bölgesinde Okuma Kültürünün Geliştilimesi Projesi" kapsamında yaptırılan Semt Kütüphanesi hizmete açıldı.

25.12.2019 14:14 | Son Güncelleme: 25.12.2019 14:14 Şenkaya'da yapımı tamamlanan
'un ilçesinde, "DAP Bölgesinde Okuma Kültürünün Geliştilimesi Projesi" kapsamında yaptırılan Semt Kütüphanesi hizmete açıldı.
DAP İdaresi'nin sağladığı 574 bin liralık finansman destekle yapımı tamamlanan ve her yaştan öğrencilere hitap eden kütüphanede okuma, bilgisayar, toplantı, seminer salonu, mutfak, personel odası ve bekleme salonu yer alıyor.
İlçede düzenlenen açılış törenine, Vali Okay Memiş, Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, İlçe Kaymakamı Çağlar Tekin, DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir, İlçe Belediye Başkanı Yavuz Bedir, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, kamu kurum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Vali Memiş, bilginin kitaplarda saklı olduğunu ve bu amaçla öğrencilere çok okumaları gerektiği tavsiyesinde bulunarak, kalkınmanın ve beşeri sermayenin ancak bu yolla sağlanacağını ifade etti.
DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir de idarenin sorumluluk alanında bulunan 15 ilde müftülük, belediye, il özel idaresi ve kaymakamlıklara sağlanan finansmanla bölgede toplam 130 semt kütüphanesi projesini desteklediklerini belirterek, "Amacımız, hem mahalle kültürünü yaşatmak hem de çocuklara ders çalışmalarıyla birlikle değer eğitimleri verip onları geleceğe hazırlamaktır" dedi.

Demir, sürekli yaşayan merkezler şeklinde dizayn edilen 130 semt kütüphanesinden 22 tanesinin Erzurum'da bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"130 DAP Semt Kütüphanelerine bugüne kadar toplam 22 milyon 400 bin lira ödenek tahsis edildi. Erzurum'da bulunan 22 kütüphaneye ise 4 milyon 800 bin lira ödenek aktarıldı. Şenkaya ilçesinde, 7 adet Küçük Ölçekli Tarımsal Sulama Projesine ve 2019 yılında ise Bitkisel Üretim Altyapısının Geliştirilmesi Projesine destek sağladık. Kütüphanenin de içinde bulunduğu söz konusu projelere toplam 3.8 milyon lira ödenek tahsis ettik."

Okay Memiş, Erzurum, Şenkaya, Güncel

Kaynak: AA

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