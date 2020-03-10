Senkronize buz pateni genç milli takımı, İngiltere'ye gitti
Senkronize Buz Pateni Genç Milli Takımı, Dünya Gençler Şampiyonası'na katılmak için İngiltere'ye hareket etti.
10.03.2020 12:18 | Son Güncelleme: 10.03.2020 12:18
Senkronize Buz Pateni Genç Milli Takımı, Dünya Gençler Şampiyonası'na katılmak için İngiltere 'ye hareket etti.
Türkiye Buz Pateni Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli sporcular, 13-14 Mart tarihlerinde Nottingham şehrinde düzenlenecek şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek.
Organizasyona 13 ülkeden 23 takım katılacak.
Türkiye Buz Pateni Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli sporcular, 13-14 Mart tarihlerinde Nottingham şehrinde düzenlenecek şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek.
Organizasyona 13 ülkeden 23 takım katılacak.
Kaynak: AA
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