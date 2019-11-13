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Şenlik içinde kan bağışında bulundular

Şenlik içinde kan bağışında bulundularERZURUM - Atatürk Üniversitesi Oltu Meslek Yüksek okulu idarecileri ve öğrenciler Kızılaya kan bağışlamak için şenlik düzenlediler gün boyu kan bağışında bulundular.

13.11.2019 12:55 | Son Güncelleme: 13.11.2019 12:58
Şenlik içinde kan bağışında bulundular
ERZURUM - Atatürk Üniversitesi Meslek Yüksek okulu idarecileri ve öğrenciler Kızılaya kan bağışlamak için şenlik düzenlediler gün boyu kan bağışında bulundular.
Atatürk Üniversitesi Oltu Meslek Yüksek okulu Müdürlüğü ile Kızılay Bölge Müdürlüğü ile birlikte organize ettikleri kan bağışı programını kan bağışı şölenine çevirdiler.
Atatürk Üniversitesi Oltu Meslek Yüksek okulu Müdürü Prof.Dr. Cavit Yeşilyurt, "Kızılay Erzurum Bölge Müdürlüğünün kan bağışını biz Oltu'muzda kan bağışı şölenine çevirdik. Oltu'da güzel bir hava var ortam güzel öğrencilerimiz kan bağışı konusunda gayet istekliler iddia ediyoruz Atatürk Üniversitesi Oltu Meslek Yüksek okulu bugün kan bağışında rekor kıracağız. Öğrencilerimizle ve çalışma arkadaşlarımızla biz bunu Şölene çevirdik" dedi.
Öğrenciler bir taraftan kan verirken bir taraftan da okul bahçesinde çeşitli etkinlikler yaptılar havalı tüfekle atışlar gerçekleştirdiler. Çuval yarışı Yumurta taşıma yarışı ve halaylar çektiler. öğrenciler kan bağışı şenliğinin tadını çıkardılar.
Toplan 138 öğrencinin müracaat ettiği kan bağışına 65 öğrenciden kan alınabildi.
Şenlik içinde kan bağışında bulundular

Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Oltu, Yerel

Kaynak: İHA


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