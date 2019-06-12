Şenlikköy Stadı'nda dev karşılaşma

Elit Master Lig Türkiye
Lig Karması ile İran
Milli Master&Veteran karması 15 Haziran 2019 Cumartesi günü Şenlikköy Stadı'nda karşı karşıya geliyor.
Saat 19: 00'da başlayacak karşılaşmanın yönetimini TFF
tarafından atanan hakem üçlüsü yapacakken, Elit Master Lig karmasının hocalığını Beşiktaş
'ın efsane isimlerinden Ali Eren Beşerler
, yardımcılıklarını da Benhur Babaoğlu
ve Ergun Bostan üstlenecek.
Bu önemli organizasyonun gerçekleşmesinde görev alan Elit Master Lig Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri (Erkan Soyyiğit, Ufuk Gersman, Harun Özdemir
, Cem Persek, Hakan Bilen), Elit Master Ligin Ekim ayında başlayacak yeni sezon öncesi ulusal çapta ses getirecek yeni çalışmaları da devam ediyor.
Önemli oyunculardan kurulu İran Milli Master&Veteran karması ile gerçekleşecek Elit Master Lig Türkiye Lig Karması maçını izlemek isteyen tüm sporseverler, 15 Haziran Cumartesi günü saat 19: 00'da Şenlikköy Stadı'na davet edildi. - İSTANBUL
Kaynak: İHAİran
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