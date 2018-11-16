Şenlikoğlu Yeniden Aday

Dereli
Belediye Başkanı Zeki Şenlikoğlu, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri'nde belediye başkanlığı için tekrar aday olduğunu söyledi.
Şenlikoğlu, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, Dereli halkının sağladığı destekler sonucu 9,5 yılı aşkın süredir ilçeye hizmet etmenin çabası içerisinde olduğunu belirtti.
Mahalli İdareler Seçimleri'nde belediye başkanlığı için tekrar aday olduğunu kaydeden Şenlikoğlu, şunları aktardı:
"Geride kalan süre zarfında Dereli'ye çok önemli hizmetlere imza attık. Daha modern ve yaşanabilir Dereli ortaya çıkartma adına gece gündüz çalıştık. Bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz. Hedefimiz ve gayemiz sadece ilçemize hizmet. Bu nedenle 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri'nde belediye başkanlığı için tekrar aday olduğumu belirtiyorum."
Şenlikoğlu, Dereli halkı ve Dereli'yi çok sevdiğini ve ilçeye önemli hizmetler ile kazanımlar sağlamaktan onur duyduğunu sözlerine ekledi.
Dereli