SİNOP'da düzenlenen Hamsi Şenliği'nde ikram edilen 1 ton hamsi, 1 saatte tüketildi. Sinop Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi'nde düzenlenen Hamsi Şenliği'ne, Sinop Valisi Köksal Şakalar, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Dalgın, İl Jandarma
Komutanı Halil Altıntaş
, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. İlginin yoğun olduğu şenlikte hamsiler ızgaralarda pişirilerek konuklara ve öğrencilere ikram edildi. Şenlikte 1 ton hamsi, 1 saatte tüketildi. Etkinlik boyunca öğrenciler gönüllerince eğlendi.
Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Dalgın, klasik hale getirdikler şenlikle kurumlar arası dayanışma, birlikteliğin oluştuğunu belirtti.
- Sinop
Sinop Üniversitesi,Sinop
15 Aralık 2018 Cumartesi 15:02