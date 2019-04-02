Şenol Arslan Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız DÜZCE GÖLYAKA belediye başkan adayı olan Şenol Arslan isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. DÜZCE GÖLYAKA ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Şenol Arslan isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız DÜZCE GÖLYAKA adayı Şenol Arslan kimdir? Bağımsız DÜZCE GÖLYAKA adayı Şenol Arslan yüzde kaç oy aldı?

Şenol Arslan Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız DÜZCE GÖLYAKA belediye başkan adayı olarak gösterilen Şenol Arslan GÖLYAKA ilçesinde % 0,62 oranında oy almıştır. GÖLYAKA ilçesinde % 0,62 oranında oy olan Şenol Arslan adlı Bağımsız adayı toplamda 40 adet oy sayısına ulaştı.

DÜZCE GÖLYAKA ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.