Şenol Çolak Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Saadet Partisi KARS belediye başkan adayı Şenol Çolak oldu. Saadet Partisi adayı Şenol Çolak, KARS belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? KARS belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan Saadet Partisi KARS belediye başkan adayı Şenol Çolak ile ilgili seçim sonuçları ve KARS belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. Saadet Partisi KARS belediye başkan adayı Şenol Çolak oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte KARS belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. KARS aday yarışı ve KARS seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

KARS Seçim Bilgileri

KARS belediyesi için toplam sandık sayısının 167 olduğu belirlendi.

KARS belediyesi için açılan sandık sayısının ise 167 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

KARS belediyesi için katılım oranının ise % 80,97 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

KARS toplam seçmen sayısının ise 52.856 olduğu belirlendi.

KARS belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 42.796 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

Saadet Partisi KARS Belediye Başkan Adayı Şenol Çolak Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Saadet Partisi KARS belediye başkan adayı olarak gösterilen Şenol Çolak, KARS yarışında % 0,54 oranında aldığı oy ile 6'nci oldu. Şenol Çolak toplamda 224 adet oy sayısına ulaştı.

Şenol Çolak Kimdir?

Şenol Çolak, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Saadet Partisi'nden Kars İli Belediye Başkan adayı oldu.

Saadet Partisi KARS belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.