- Şenol Güneş: "2022 benim için final olacak"İSTANBUL - Milli takım olarak uzun vadeli hedefler belirlediklerini söyleyen A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2022 Dünya Kupası'na gitmek istediklerini de belirterek, 2022 yılında emekli olacağının sinyallerini verdi. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde düzenlenen Brand Week İstanbul etkinliğine katılarak gündeme dair açıklamalarda bulundu. Öncelikle herkesin ortak değerler için birleşmesi gerektiğine dikkat çeken deneyimli çalıştırıcı, "Herkes insanlık için yaşıyor. Bazen ötekileştirmeye kaçan da biziz. O yüzden bir araya gelmemiz lazım. Güzel bir rüya görüyorsan, o rüyanın gerçeğe dönüşmesi için uyanmak gerekir. Biz uyanmayı sevmiyoruz, rüyada gerçekleşsin istiyoruz. Bizim bunu değiştirmemiz gerekiyor. Fransa maçı sadece bir sonuçtur, bir başarı elde edilmiştir. Asıl olan amaç değildir, bu amaç mutlu olmaktır, ona vesile olmaktır" diye konuştu."İzlanda bize ters geliyor"2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri kapsamında 14 Kasım Perşembe günü Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak İzlanda mücadelesine de değinen Şenol Güneş, "Sonuna geldiğimiz için mi bilmiyorum ama daha bir heyecanlıyız. Biz bir umut verdik, bunu mutluluğa çevirmek gerekiyor. Ülke olarak umutlarımız hayal kırıklığına uğrayınca büyük sorunlar yaşıyoruz. Biz günlük başarılarla avunduk, bu doğru değil. 2002 Dünya Kupası'na gittik. O zaman göre daha önce 48 yıl önce gitmişiz. Şimdi inşallah onu 2022'de tekrar ederiz, orada oluruz. Zaten 2022 benim için final olacak" şeklinde konuştu."Galatasaray mağlubiyetine üzüldük"Sporun insanları ortak bir noktada birleştirmede önemli olduğunu belirten Güneş, "Galatasaray mağlubiyetine üzüldük. Pas yaparak oynama anlayışında futbolun has özelliklerini kaybettik. Futbolun kreatifliğini kaybettik. Bir Messi oluşturamıyoruz. Özgür bir ortam sağlayalım. Bu bizim olmazsa olmazımızdır. Biz zeki bir milletiz. İmkan ve zaman verirsek her alanda başarılı olabiliriz" açıklamasında bulundu."Herkesin milli takımda birleşmesini istiyoruz"İnsanların gurur duyduğu bir milli takım oluşturmak istediklerini dile getiren Şenol Güneş, şu ifadeleri kullandı: "Evrensel düşünüyoruz, yabancıya karşı değiliz ama biz de üretebiliyoruz. Sorunlarımız var evet ama çözümlerimiz de var. Biz ürettiğimiz çocukları önce kendi ülkemizde değerlendirmeliyiz, sonra dünyaya sunmalıyız. Futbol zahmetli, zor bir iş. Milli takım olgusu, taraftarı olan bir milli takım. Tüm takımları tutan taraftarların, piramitin tepesinde yer alan milli takımda birleşmesini istiyoruz.""Şehir ayrımını doğru bulmuyorum"Türkiye'nin değişik bölgelerinde milli maçları oynamaya devam edeceklerini de sözlerine ekleyen başarılı çalıştırıcı, "Avrupa Şampiyonası'na katılmak yeni neslin de önünü açacaktır. Şehir ayrımını doğru bulmuyorum. Gelişim için değişim şart. Ben Trabzon'da doğdum ama her şehre rahatlıkla giderim. Benim oyuncum da gidecek. İstanbul'da çok müsabakalar yapıldı. Biz Dünya Kupası'na buradan gittik. Anadolu'ya yine gideceğiz. Birlikte yarışacağız. Tribünde seyirci, sahada oyuncular aynı duyguyu yaşayacağız. İnşallah uygun bir zaman Diyarbakır'a gideceğiz. Niyetimiz, düşüncemiz bu" dedi."Para futbolda amaç olmamalı"Futbolda bilimden faydalanmak gerektiğine de dikkat çeken Güneş, sözlerini şöyle tamamladı: "Futbol endüstriyel bir hal aldı, bunun içine teknolojiyi sokmazsanız başarı mümkün değil. Para futbolda amaç olmamalı ama parasız bu iş olmaz. Sadece parayla sonuç da olmaz, bunu zaten görüyoruz. Akıl, bilgi, sevgi ve çalışmayla birçok kulübün daha iyi sonuçlar aldığını biliyoruz."