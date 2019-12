Şenol Güneş: "6 puanla gruptan çıkacağımızı düşünüyorum"

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2020 Avrupa Şampiyonası'nda İsviçre ve Galler'i mağlup edip, 6 puanla gruptan çıkacaklarını düşündüğünü söyledi.2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde grup ikincisi olarak gruptan çıkan ve Avrupa Şampiyonası'na gitmeye hak kazanan A Milli Futbol Takımı'nda Teknik Direktör Şenol Güneş, turnuvayı basın toplantısında değerlendirdi. Güneş, Avrupa Şampiyonası yolunda kritik önem arz eden Fransa maçındaki oyunu değerlendirerek, "Fransa maçında taktik anlayışı sahada görmek beni mutlu etti. Bizim takım rakibe göre zorlandığı zaman disiplini bırakmıyor. Bu milli takım için önemli bir olay. Güçlü takımlar bazen kaybeder. Bunu sadece biz yapmadık. İki kritik maç oynadık. Fransa maçındaki 2. golden sonra mı daha fazla sevindik, Arnavutuk maçındaki golden sonra mı? Arnavutluk maçı daha fazlaydı. Bu takıma inanarak mesafe aldık" şeklinde konuştu."MİLLİ TAKIM KADROSUNA GİREBİLMEK BİR YARIŞ"Güneş, Türk milli takımını tercih etmeyen gurbetçi futbolcuların daha sonra milli takıma gelebildiğinin altını çizerek, "Elimizde kadro var. Mümkün olduğunca formu iyi olanları tutmak istiyorum. Bunu geçecek olan olursa alırız. Bu bir yarış. Dünya, Avrupa diye devam edecek. Sayısı fazla olacağını düşünmüyorum. Görüştüğümüz ama diğer milli takımlara giden oyuncular o takımlarda hazırlık maçı oynadılar. Gittikleri takımlarda oynama şansı az olanlar bize gelebilirler. Bu takibimiz devam edecek" açıklamasını yaptı."6 PUANLA GRUPTAN ÇIKACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"Deneyimli çalıştırıcı bir basın mensubunun 'Kaç puanla gruptan çıkarız, kafanızda hangi maçları kazandınız' şeklindeki sorusuna ise şu yanıtı verdi:"İlla bir hesap yaparsak 6 puan. Hem Galler hem İsviçre. 4 puan Fransa'dan aldık, 1 puan izlanda'dan aldık. Bizim özelliğimiz öngörülemez olmaktır. Rakip senin oyunundan şaşırmalı. Biz İtalya'yı yeniden gözden geçireceğiz ama Galler daha önemli. Herkesin gözü İsviçre ve İtalya'nın üstünde. Rakibi tanımak oyun tarzına hazır olmak kolay. İnşallah bütün puanları alırız ama ben 6 puanla çıkacağımızı düşünüyorum.""ÇEKİNİLEN BİR TAKIM OLMAYI SAĞLAMAK GÜZEL"Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipler İsviçre ve Galler'in teknik direktörlerinin Türkiye'nin oynadığı futboldan çekindiklerini söylemelerinin hatırlatılması üzerine Güneş, "Çekinilen bir takım olmamızı sağlamak güzel. Futbol adına güzel iş yaptığımızı düşünüyoruz. Her maçta kendi futbol felsefemizi oynamaya çalışacağız. Yetenek, yapıcılık ve çalışma var. Her şey var ama dağınıklığımız da var. Biraz organize biraz eleştiri gerek. Avrupa'nın futbol ve birçok konusunda gerisindeyiz" değerlendirmesini yaptı."KEŞKE FİNAL OYNASAK"67 yaşındaki teknik direktör, Londra'da oynanacak olan final müsabakası ile ilgili de konuşarak, şu ifadelere yer verdi:"Biz tüm senaryoları hazırladık. Gruptan çıktığımızda nereye gideceğimiz de önemli. 2. veya 3. olduğun zaman farklı yerler var. Buna göre merkezi kamp yerleri bakacağız. Bu işi yapıyorsan en iyisini yap. En iyisini verip başaramazsanız ben buyum dersiniz. Vicdanen rahat olursun. Keşke final oynasak. Bunu herkes istiyor. Bu takım bu turnuvayı geçirecek ama ne olursa olsun her maçımızda futbolumuzu yukarı çıkarmak zorundayız. Biz bundan sonraki turnuvayı gruptan çıkıp yarı finale gelsek de, elenip gruptan çıkamasak da istiyoruz. Futbol altyapısını sağlamlaştıracağız. Adım adım gidiyoruz. Merdivenlerin basamaklarına basalım, zirveye çıkarız."Güneş, turnuva öncesi Slovenya ve Avusturya ile mart ayında 2 hazırlık maçı yapacaklarının altını çizerek, gelişim durumuna göre haziran ayında da 2 maç planlayabileceklerini ve 4 hazırlık mücadelesi ile turnuvaya gideceklerini aktardı.(İHA)