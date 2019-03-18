Şenol Güneş, A Milli Takım ile İlk Antrenmanına Çıktı

A Milli Takım, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemelerinde 22 Mart Cuma günü deplasmanda Arnavutluk ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarına başladı.
İDMAN ÇİFT KALE MAÇLA TAMAMLANDI
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basına açık gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Pas oyunlarıyla devam eden antrenman yarı sahada yapılan çift kale maç ve taktiksel çalışmalarla tamamlandı.
ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ UNUTULMADI
A Milli Takım futbolcuları ve teknik ekip, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yıldönümünde şehitleri unutmadı. Milliler antrenman öncesinde Türk bayrağı ile poz verdi. A Milli Futbol Takımı, Arnavutluk maçının hazırlıklarına yarın 18.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek.
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Kaynak: DHA