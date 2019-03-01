Şenol Güneş, A Milli Takımdan Yıllık 3,2 Milyon Euro Alacak

1 Haziran 2019 itibariyle milli takımın başına geçecek olan Şenol Güneş'in maaşı da belli oldu. Türkiye gazetesinin haberine göre A Milli Takım ile dört yıllık anlaşma sağlayan Şenol Güneş'in alacağı ücretin yıllık 3,2 milyon euro olacağı öğrenildi.

BEŞİKTAŞ'TAN 2,3 MİLYON EURO ALIYOR

Son 4 sezondur Beşiktaş'ı çalıştıran 66 yaşındaki tecrübeli teknik adam, siyah-beyazlı kulüpten yıllık 2,3 milyon euro alıyor.

TÜRKİYE TARİHİNİN EN BÜYÜK BAŞARISINI YAŞATMIŞTI

Tam 15 yıl sonra yeniden A Millî Takım'ın başına geçen Teknik Direktör Şenol Güneş, ay-yıldızlı ekibe tarihinin en büyük başarısını yaşatmıştı. Güneş'in çalıştırdığı A Millî Takım, 2002 Dünya Kupası'nda üçüncü olmayı başarmıştı. Tecrübeli teknik adam ayrıca millî takımla 34 karşılaşmaya çıkarken, bu maçlarda 20 galibiyeti 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.