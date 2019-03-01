01 Mart 2019, 11:44
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Şenol Güneş, A Milli Takımdan Yıllık 3,2 Milyon Euro Alacak

A Milli Takım'da göreve başlayacağı açıklanan Teknik Direktör Şenol Güneş, yıllık 3,2 milyon euro kazanacak. Tecrübeli teknik adam Beşiktaş'tan 2,3 milyon euro alıyor.

1 Haziran 2019 itibariyle milli takımın başına geçecek olan Şenol Güneş'in maaşı da belli oldu. Türkiye gazetesinin haberine göre A Milli Takım ile dört yıllık anlaşma sağlayan Şenol Güneş'in alacağı ücretin yıllık 3,2 milyon euro olacağı öğrenildi.

BEŞİKTAŞ'TAN 2,3 MİLYON EURO ALIYOR

Son 4 sezondur Beşiktaş'ı çalıştıran 66 yaşındaki tecrübeli teknik adam, siyah-beyazlı kulüpten yıllık 2,3 milyon euro alıyor.

TÜRKİYE TARİHİNİN EN BÜYÜK BAŞARISINI YAŞATMIŞTI

Tam 15 yıl sonra yeniden A Millî Takım'ın başına geçen Teknik Direktör Şenol Güneş, ay-yıldızlı ekibe tarihinin en büyük başarısını yaşatmıştı. Güneş'in çalıştırdığı A Millî Takım, 2002 Dünya Kupası'nda üçüncü olmayı başarmıştı. Tecrübeli teknik adam ayrıca millî takımla 34 karşılaşmaya çıkarken, bu maçlarda 20 galibiyeti 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.

Beşiktaş, Şenol Güneş, Yenikadinda Gösterme, Spor


YORUMLAR (69)
BJK: hııı bunun neden milli takımda milli takım derdi anlaşıldı. e milli görev canım gitmezse olmaz git artık beşiktaştan.
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ADALETİN BUMU DÜNYA : PARA YA BAK EY GİDİ DÜNYA :)
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ATALAY: Federasyon bir kerede şu sözleşmeleri başarıya göre yapsanız.
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SEKO: lucescu 5 alirkende zirvalayacaktiniz
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PALA: iyide almanyayı şampiyon yapan löw bile bu parayı alamıyor asgari ücret 2000 Tl İken bu parayı vermek hangi vicdana sığar. Ben şahsen kul hakkımı helal etmiyorummm.
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