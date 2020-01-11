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Şenol Güneş, Antalya'daki temaslarını tamamladı

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, devre arası hazırlıkları için Antalya'da bulunan Süper Lig takımlarına yaptığı ziyaretleri tamamladı.

11.01.2020 14:46 | Son Güncelleme: 11.01.2020 14:46Şenol Güneş, Antalya'daki temaslarını tamamladı
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, devre arası hazırlıkları için 'da bulunan Süper Lig takımlarına yaptığı ziyaretleri tamamladı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Güneş, Antalyaspor, BtcTurk Yeni Malatyaspor, Demir Grup Sivasspor, Galatasaray, Gaziantep FK, Göztepe, Hes Kablo Kayserispor, İttifak Holding Konyaspor, MKE Ankaragücü ve Yukatel Denizlispor'un kamplarına gitti.
Şenol Güneş'e A Milli Takım Yardımcı Antrenörü Bayram Bektaş ve TFF Milli Takımlar Müdürü Hüseyin Coşkun da eşlik etti.

A Milli Futbol Takımı, Şenol Güneş, Antalya, Spor

Kaynak: AA

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