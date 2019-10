Şenol Güneş: "Arnavutluk maçı en önemli maçımız"

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Arnavutluk maçının Euro 2020 Elemeleri'nde oynayacakları karşılaşmalar arasında en önemli müsabaka olduğunu söyleyerek, "Bu maçı kazanırsak Fransa ile final maçına çıkarız" diye konuştu.Euro 2020 Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk ve Fransa ile karşı karşıya gelecek olan A Milli Takım'da Teknik Direktör Şenol Güneş, basın toplantısı düzenledi. Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda soruları yanıtlayan Güneş, oynayacakları karşılaşmaları değerlendirerek sözlerine başladı. Arnavutluk ve Fransa mücadeleleri için kampa girdiklerini söyleyen Güneş, "2 rakibimiz de önemli. 6 maç yapmıştık ve 4 maçımız kaldı. Zamanın ve maç sayısının azaldığı bir dönemde maçların önemi daha da fazla oluyor. 2 maçlık etaba bakarsak, 2 farklı takım diyebiliriz. Grubun favorilerinden Fransa ile deplasmanda oynayacağız. Ama ilk maçımızı Arnavutluk'la oynayacağız ve kalan maçlar içinde en önemli maçımız diyebiliriz. Bu maçı kazanırsak Fransa ile final maçı oynayacağız. Allah korusun bir aksilik olursa, kalan maçları tekrar değerlendireceğiz. Arnavutluk ve İzlanda maçlarını kazandığımız takdirde direkt olarak turnuvaya gidiyoruz. Fransa maçı bizim için çok önemli olacaktır. Arnavutluk maçı da önemli. İzlanda'yı yendikleri için bize karşı da kazanmak için sahaya çıkacaklardır. Arnavutluk iyi oyuncuları olan, İtalya Ligi'nde daha çok oyuncusu olan bir takım. Hocaları da İtalya Ligi'ni iyi bilen, tecrübeli ve yeni bir hoca. 3-5-2 ve 5-3-2'ye dönebiliyorlar. Dirençli, savaşçı bir takım. Hücuma birlikte çıkabilen ve kompakt oynayan bir takım. Arnavutluk'la ilgili olumsuz bir düşünce varsa, bunu silmek istiyoruz. En az onlar kadar koşan agresif bir takım olmalıyız. Daha önce cumartesi oynuyorduk ama bu kez cuma oynayacağız. Kadroda 27 kişi açıklamıştık ama dün Dorukhan ciddi bir sakatlık geçirdi. Geçmiş olsun diyorum kendisine. Bütün oyuncular için geçerli bu durum. Bizimle birlikte olmayan Abdülkadir, Cengiz, Hasan Ali, Emre Kılınç'a geçmiş olsun diyoruz. Rakiplerimizden Fransa'nın da kalecisi Lloris'e geçmiş olsun diyoruz. Dorukhan'ın sakatlığı kamp kadrosu açıklandıktan sonra oldu ve şu anda 4'ü kaleci 26 kişiyle hazırlıklara başlayacağız. Oynayacak oyunculardan iki yönlü baskı yapabilecek isimlerden kadroyu kurmak istiyoruz. Aile havası içinde olduğumuzu düşünüyoruz. Tüm Türkiye'nin gurur duyacağı ve mutlu olacağı bir takım oluşturmak istiyoruz. Ekip ve aile havası güzel. Bunu da bu maçta pekiştirmek istiyoruz. Hayallerimiz ve hedeflerimiz var. Halkımız da bu durumu gördükçe bizi daha çok sahipleniyor. Cuma günkü maçta taraftarla bütünleşip iyi bir futbol oynayarak iyi bir sonuçla ayrılacağımızı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı."BELKİ DE BİR STADI DAHA FAZLA KULLANMAMIZ LAZIM"Türkiye'nin her yerindeki statlarda milli takımın çok sıcak karşılandığını belirten Şenol Güneş, "Taraftar profilini milli takıma dönüştürmek için biraz zaman lazım. Belki bir stadyumu daha fazla kullanmak lazım. Fransa bunu yapıyor. İleride Olimpiyat Stadı olur mu, olmaz mı bilmiyoruz. Hem Anadolu'yu görmek hem de İstanbul'da olmak istiyoruz. Hatalar yapıldı. Bu hataları kimin yaptığını tartışmak yerine dersler çıkarmalıyız. Sahadaki futbolcular mukaveleli oyuncu değil. Bir nevi askerlik görevi gibi geliyorlar. Son maçımızda Beşiktaş Park'ın zemini bozuktu, oyuncular da biraz beklediğimizin altındaydı. Cumhurbaşkanımızdan işçisine kadar herkes aynı duygu içindeydi bu maçta. Cumhurbaşkanımızın kendisini kastığını gördüm. Bu hava var ve bunu o maçta gördük. Hep kuşkular var. Buna katılıyorum. Saraçoğlu ve Arena'da olmayacağını düşünüyorum. Bunlar kulüplerin sahası değil, bütün sahalar hepimizin. Milli takım olarak tüm kulüplerin üzerindeyiz. Tüm kulüplerimiz önemli. Olumsuzluk beklemiyorum. Ama görürsek de değerlendiririz" dedi.Almanya Milli Takımı'na davet edilen gurbetçi futbolcu Suat Serdar'la ilgili de konuşan Güneş, "Suat Serdar için sezon başında kampa gittim. Özellikle onun için gittim, babası da vardı. Görüşmeler yapıldı. Schalke'nin maçlarını da izledim. Suat ile ilgili olumsuz bir düşüncemiz yoktu. Babası da söyledi. Evrakları bekleniyordu, hiç göndermediler. Zaman zaman konuştuğumuz oldu. Bu hafta Almanya Milli Takımı'na çağrıldığını duyduk. Demek ki daha önce bunun için hazırlık yaptı. Gizlemeye gerek yok. Açık açık söyleyebilir. Dana önce Alman milli takımına alınmayacağı söyleniyordu. Belki bizi yan tarafa koydu. Her Türk evladı milli takım tercihlerini başka yerlere yaparlarsa açık açık söylesinler. Eğer gitmişse hayırlı olsun. Diğerleri için örnek olsun diye söylüyorum. Bu milli takım herkesin sahipleneceği bir milli takım olacaktır. Hiçbir ince hesabımız yok" açıklamasını yaptı."KADIKÖY'DE SICAK KARŞILANIYORUM"Süper Lig ekiplerinin Avrupa sahnesinde aldığı sonuçlarla alakalı soruyu yanıtlayan tecrübeli çalıştırıcı, "Avrupa kupalarında takımımızın başarısızlığı, son dakika gol yemese daha fazla puan olacaktı. Trabzonspor da Başakşehir de Beşiktaş da son dakikada gol yedi. Futbolda böyle talihsizlikler olabiliyor. Bunu genellemek ve çok kötü demek doğru değil. Ama eksik ve sorunlar var. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde başarılı olmak için yapılıyor bu yarışmalar. Olmadı diye dünyanın sonu değil ama daha iyi olacaktır. İstediğimiz tempoya henüz ligde ulaşamadık. Bu haliyle bile sonuçlar alınabiliyor. Şükrü Saracoğlu'nda acıyı çeken benim. Az çektim, çok çektim ama olan bana oldu ve benim için konu kapandı. Buradaki her maça gidiyorum ve çok sıcak karşılanıyorum. Kadıköy'de yaşıyorum ve her şey çok güzel. Orada yaşanan yapanın yanlışıydı. Herhalde bir daha sahaya gelmemesi gerekir. Artık kötüyü değil, iyileri örnek verelim. O sahada seyircinin muhteşem atmosferiyle dünyaya ortak olalım" şeklinde konuştu."ABDULLAH AVCI'NIN SAYGISIZLIK YAPACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın siyah-beyazlıların geçtiğimiz sezonki oyununu eleştirmesine ilişkin ise Güneş, "Büyük kulüpler; büyük hocalar ve büyük futbolcular barındırırlar. O camiada koltuğa geldiğinizde bazen büyürsünüz bazen küçülürsünüz. Avcı'nın ifadeleri benimle ilgili ifadeler değildi. Kendisi benim öğrencimdi ve saygısızlık yapacağını düşünmüyorum. İfadelerin başka taraflara çekilmesi olabilir. Geçen sene 2 oyuncuyla ilgili konuştu. Adriano ve Caner ifadelerine cevap vermek istemiyorum. Bugün moral daha farklı. Dün yüzü gülüyordu. Beni hatırlamak için söylemiştir. Eğer başarısızlık varsa 2-3 maçta da onunla konuşuruz ve yardımcı olmaya çalışırız. Hocaların duygu kırılmalarına da yardımcı oluruz, kendisine başarılar diliyorum" diye konuştu."CANER İSTİKRARSIZ GİDİYORDU"Taraftarların milli maçlara olağanüstü sevgisi ve ilgisi olduğunu sözlerine ekleyen Şenol Güneş, "Demek ki maça desteklemek için gelecekler. Hepsine teşekkür ediyoruz. Biletler bitmiş, heyecan başlasın ve güzel bir maç olsun temennisindeyiz. Aynı duyguyu taşıyoruz. Tabii ki farklı düşünceler olacak. Yeri geldiğinde eksik kalacağımız durumlar da olacaktır. Abdullah hocanın olduğu durumda gibi olacağız. Bunları yaşayacağız. Bu ülke ve bu takım hepimizin takımı" dedi.Caner Erkin ve Güven Yalçın'ı neden kadroya almadığını da açıklayan deneyimli teknik adam, "Caner istikrarsız gidiyordu. Sorunları vardı ve inşallah bunları halletmiştir. Bunları ben de biliyordum ama halledemedim, gücüm yetmedi. Başkanın da bilgisi var bu problemlerden. Bu sene de dalgalanmalar yaşıyor. Kadroda olabilecek bir oyuncu. Bu maçtaki düşüncemize göre yok ama ileride ne olur bilmiyorum, peşin bir hüküm yok. Güven'de de dikkat dağınıklığı var. Bu Dorukhan'da da vardı. Bu durum Abdullah hoca yüzünden oldu diye söylemiyorum. Güven'i antrenmanda gördüğümde şaşkın ve boşlukta olduğunu görmüştüm. Böyle bir görüntü vardı. Oynattığım maçta da iyi değildi. Bu maçta da oynatmayı düşünmüyorum bu nedenle ümit takımda oynuyor. Bizim düşündüğümüz bir oyuncu. Ümit Milli Takım'da 5-6 oyuncuyu bir grup olarak görüyorum. Oradan buraya gelip bekleyecek oyuncu yerine, oynama ihtimali olan oyuncular var. Şu anda oraya yaşı tutan ama bizimle birlikte olan oyuncular var. A takıma alınabilecek isimler, Caner, Gökhan Gönül, Serkan Kırıntılı olabilir. Onlar da tecrübe sahibi oyuncular. Ama oynatmayacaksak almanın bir anlamı yok" açıklamasını yaptı."BURAK BEKLEDİĞİM SEVİYENİN ALTINDAYDI"Takımın forvetlerinden Burak Yılmaz'la ilgili olarak da konuşan Şenol Güneş, "Burak da Abdullah Hoca'nın oyuncusu. Uzun bir aradan sonra dönüş yaptı. Beklediğim seviyenin altındaydı. Tempo olarak eksik olsa bile iyi bir oyuncu. Aynı şekilde Cenk de antrenmana çıkan ama maç oynamayan bir oyuncu. Bu bölgede Kenan ve Enes de var. Rakibin durumunu da değerlendireceğiz. Ama Cenk de Burak da benim inandığım bir oyuncu. Her ikisinin de takımda hem tecrübesiyle hem lider oyuncu özelliğiyle hem de yeteneğiyle büyük katkı yapacağını düşünüyorum" dedi. Süper Lig'in henüz ritim bulmadığını da sözlerine ekleyen Güneş, "Oyuncular da performanslarının altında. Giderek yükselen isimler var. Erken forma giren takımların erken düşüş yaşayabileceğini de söyleyebiliriz. Buna örnek takımlar var. Arnavutluk maçında hem oyuncuların neşesiyle hem de tribünlerin etkisiyle olağanüstü bir maç olur" ifadelerini kullandı."ARNAVUTLUK'U YENERSEK FRANSA İLE FİNAL MAÇI YAPARIZ"Geçtiğimiz dönemlerde savunmada Merih'in değil, Çağlar'ın forma giydiğini, Deniz Türüç'ün de daha az oynadığını söyleyen Güneş, "Cengiz çok formdayken sakatlık geçirdi. İyi olmasına rağmen normal idmana almadılar Roma'da, herhalde buraya gelmesini istemediler" dedi.Arnavutluk'un mağlup edilmesi halinde A Milli Takım'ın Fransa ile final maçı oynayacağını da yineleyen Şenol Güneş, "Zaten bu yola girdik. Fransa maçının İzlanda maçına bağlı olarak beraberlik de yetebilir, galibiyette ise kesin bitebilir. Önemli olan gruptan çıkmak. Lider olarak gidince seri başı olma durumumuz da olacak. Bu maçlar bittiğinde, inşallah gruptan çıktığımızda konuşacağımız çok konu var. Futbolun paydaşlarıyla birlikte neler yapabileceğimizi konuşuruz. Halkın takımı olduğumuza göre, onların da görüşünü alarak karar veririz. Saha ve forma konusunda bunu sormamız lazım. Formalar 1 sene öncesinden dizayn ediliyor. Önümüzdeki sene için klasik forma gibi bir düşünce var bildiğim kadarıyla ama bu başlıkları sormak gerekiyor. Hep buradayız. Kulüplerde neler olduğunu hocalar ve yöneticiler saklayabilirler ama burada gizli saklı bir durum yok" diyerek sözlerini sürdürdü."MİLLİ MAÇLARA MİLLİ FORMAYLA GELSİNLER"Kadrodaki kanat oyuncularıyla ilgili konuşarak sözlerine devam eden Şenol Güneş, "Deniz, transferi sonrasında biraz sallandı ama yetenekli bir oyuncu. Cengiz tipi bir oyuncu. Yusuf Yazıcı ortada oynamayı seviyor ama kenarda da oynuyor. Efecan var, Hakan, İrfan Can, Ömer Bayram kanatlarda oynayabilen oyuncular. Bu isimlerin verimleri çok önemli. Biz Cenk'i de kenarda oynattık" dedi. Taraftarların maçlara milli formayla gelmesini isteyen Güneş, "Kulüp formasıyla gelmek yerine milli takım formasıyla maçlara gelmek gerekiyor. Biz herkesi kucaklayan bir takımız. Kırmızı ve beyaz olmalı. Şimdi diyecekler ki, daha önce siyah-beyaz demiştin, şimdi kırmızı-beyaz diyorsun" dedi. Maç için birçok seçenekleri olduğunu da söyleyen Güneş, "Tek düze olarak çıkmayacağız. Oyun içinde hamlelerimiz olur. Ama 3-5-2 oynarken Arnavutluk'taki kenar oyuncuları tam bir açık olarak oynayabiliyor ve blokları kompakt oynayıp kapanabiliyor. Top oynamaya çalışan bir takım. Moldova veya Andorra gibi yüzde 100 savunma yapmıyorlar. 3'lü savunmayı 5'liye çevirirken çok başarılı oluyorlar. Hücum ve savunmayı birlikte iyi yapmamız gerekiyor. Rakibin zaafları var ve bunlardan faydalanmak istiyoruz" açıklamasında bulundu."AHMET KUTUCU'YU MİLLİ TAKIMA DAVET ETMİŞTİK"Gruptaki en kötü senaryoyla ilgili olarak sorulan soruyu yanıtlayan A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Daha önce yaşadıklarımız yaşanmasın diye dersler çıkardık ve şu ana kadar iyi yaptığımızı düşünüyoruz. Olabilecek bir sorun Andorra maçında yaşandı. Oyun olarak üstündük. Bugün anlatmaya çalıştığım, oynayacağımız oyundaki dikkati anlatmaya çalışıyoruz. Futbol keyif alınan bir oyundur. Futbolcu gücünü kullanacak. Var olan gücünü kullansın, biz bunu istiyoruz. Rakibin direncini kırdıktan sonra o keyif daha iyi alacağımızı düşünüyorum. Bu da kolay olmayacaktır. Bizim futbolcularımın her şeyini ortaya koyacağını düşünüyoruz" dedi. Gurbetçi oyunculardan Ahmet Kutucu'yu daha önce milli takıma çağırdıklarını da söyleyen Güneş, "Okulu vardı ve gelememişti. 3 mevkide de oynayan bir oyuncu, kendisiyle ilgili olumlu izlenimlerim var. Orkun var aynı şekilde, o da iyi bir oyuncu. Ferdi şu anda Fenerbahçe'de ve onu da ekleyebiliriz. Avrupa'da birçok oyuncu, bulunduğu ülkelerden teklif gelirse, bize gelmiyor bile. Ama teklif gelmezse bizimle görüşüyor. Yurt dışında bazı isimler var, kısa süre sonra milli takıma gelebilecek isimler bunlar. Şu anda stoperde fazlamız var. Hüseyin'i buraya eklediğimiz takdirde, 1 oyuncuyu kadroya hiç almayacaksınız. Bazı oyuncular kadroya alınmadığı için düşünülmüyor anlamına gelmiyordur. Bazı oyuncular alınmadığı zaman medyada çok konuşuluyor. Suat giderse üzülürüm. Gelmesi için gayret edenler oldu. Giderse de saygı duyarım. Şu anda aranızda olmayan Yunus'a üzülmüyor muyuz? Daha önce geldi ama oynamadı. Böyle çok oyuncu var" ifadelerini kullandı."ABDULLAH HOCAYI DA ALIRIZ, BURADA BERABER KONUŞURUZ"Arnavutluk maçının kazanılması halinde, gruptaki diğer maçta Fransa ile İzlanda'nın karşılaştığını söyleyen Güneş, "2 rakibimiz karşı karşıya geldiğinde bize yarayacak bir durum. 6 puan fark bile yapsak, Fransa ve İzlanda'ya yenildiğimiz zaman durum farklı olur. Hiçbir şeyi karıştırmaya gerek yok, Arnavutluk'u yenelim, onlar da kendi maçına baksın. Çok kötü bir fikstür vardı ve Allah'a şükür bunu kısmen geçtik. Üst üste gelebilirdi, böyle bir durum da var. İzlanda uzakta olduğu için kendilerine bir şans verilirken, rakiplerin etkilendiğini de unutmamak gerekiyor. Bazen böyle maçlar sonrasında mental ve fiziksel yorgunluğu toparlamak için sıkıntı çekebiliyorsunuz. Benim amacım takımı yarıştırmak. Milli takımın her zaman havası olsun. Liglerdeki takımlarımız da çok iyi oynasın, iyi oyuncular yetiştirsin, biz de bu oyuncuları oynatalım. Kulüplerimiz yarışarak başarılı olmak isteyeceklerdir. Milli takım heyecanından kimse rahatsız olmasın" dedi. Son olarak hayalleri olan Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi garantilediklerinde her şeyi daha açık konuşacaklarını da sözlerine ekleyen Şenol Güneş, "Abdullah Hoca'yı da alır geliriz buraya, beraber konuşuruz" diyerek sözlerini tamamladı.(Bozhan Memiş - Ozan Buğra Koşar/İHA)