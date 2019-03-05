Şenol Güneş, Arnavutluk ve Moldova Maçında Kulübede Olacak

Kaynak: İHA

A Milli Takım'da Mircea Lucescu ile yolların ayrılmasının ardından göreve gelen Şenol Güneş, Ay-Yıldızlıların 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemelerinde karşılaşacağı Arnavutluk ve Moldova maçlarında takımın başında olacağı öğrenildi.Türkiye Futbol Federasyonu, Mircea Lucescu ile yolları ayırdıktan sonra Türkiye A Milli Takımı'nı, 1 Haziran 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2022 Dünya Kupası'nı kapsayacak şekilde 4 yıllığına Şenol Güneş'e emanet etmişti. Ay-Yıldızlıların, 2020 Avrupa Şampiyonası eleme maçlarında 22 Mart'ta Arnavutluk ve 25 Mart'ta Moldova ile oynayacakları maçta takımın başında Şenol Güneş'in olacağı belirtildi. - İSTANBUL