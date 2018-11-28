Şenol Güneş, Babel'i Sildi: Gereken Neyse Yapılsın

Beşiktaşlı bir taraftarın sosyal medyada sorduğu, " Kasımpaşa'da yeniden 200 bin Euro'ya oynamak ister misin?" sorusuna çirkin sözlerle yanıt veren Kartal'ın yıldızı Ryan Babel'e teknik direktör Şenol Güneş de tepki gösterdi. Yönetim, oyuncudan savunma isterken, Güneş'in olaya bizzat dahil olduğu ortaya çıktı.

GÜNEŞ, AHMET KAVALCI İLE GÖRÜŞTÜ

Tecrübeli çalıştırıcının, A takımdan sorumlu yönetici Ahmet Kavalcı ile özel bir görüşme yaparak, "Sadece Beşiktaş'ın değil, hangi takımın taraftarı olursa olsun, böyle bir tepkiyi kabul edemem. Gereken neyse yapılsın" dediği öğrenildi.

"TÜRKİYE'DEKİ TÜM ANNELERDEN ÖZÜR DİLESİN"

Babel'in küfürlü mesajına maruz kalan Alihan Tavşan isimli taraftar ise "Ryan önce annemden ve benden, sonra da Türkiye'deki tüm annelerden özür dilesin. O kolay olanı yaptı, şimdi de zor olanı yapsın. Aksi takdirde hukuki işlemler devam edecektir" açıklamasında bulundu.

(Sabah)