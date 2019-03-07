Şenol Güneş: "Bazen En Güzel Şekilde Ayrılmanız Gerekiyor"

Kaynak: İHA

A Milli Takım ile anlaşan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Ayrılmak isteği benim önceliğim değildi. Böyle bir istek olsa 2 yıl daha mukavele yapmazdım. Burada daha büyük başarılar için görev yapmaya çalıştım. Bazen en güzel şekilde ayrılmamız gerekiyor" dedi.Beşiktaş ve A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Nevzat Demir Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Bundan 4 yıl önce Fikret Orman'ın çağrısıyla Beşiktaş'a göreve geldiğini belirten Güneş, "Bu süreç içerisinde neler yapıp yapmadığımızı benden fazla biliyorsunuz. Beşiktaş büyük bir camiadır. Beşiktaş'ta olan sevgi yüreğimde aynı sıcaklığıyla kalacak, kimsenin şüphesi olmasın Trabzon'da olduğu gibi. Orada bizi hem var hem yok saydılar. Daha önce yaptığım ilkelerim beni büyültür. Bir yere mal olmak kolay değil. Bugüne kadar hem taraftarlara hem de sizlere açık olmaya çalıştım. Gizli bir hesap yapma içerisine girmekten üzüldüğümü söyledim. Türkiye'nin en büyük kurumunun başkanı ve en büyük kulübünün başkanı biliyor ama dışarıya net açıklanmıyor. İçerideki özel şeyleri o kadar da bilmeyin. Açıklandı zaten ben de düşüncemi açıkladım. Benim milli takım ile ilgili düşüncemi siz de biliyorsunuz. Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra gideceğim bir kulüp istemem. Türk milli takımı daha onur verici bir olay" diye konuştu."Buradan ayrıldığımda gideceğim takım milli takım diye söyledim"Sorunlardan şikayetçi olmak tartışmak yerine çözmeye çalıştıklarını anlatan Güneş, "Oyunculara da bu durumu sorabilirsiniz. Kişiliksiz adama kim saygı gösterir. Ama öyle görüntü vermişsek de elimizden gelen gayreti gösteririz düzeltmek için. Başardığımız işi hep beraber yaptık. Bugün mazeretlerin arkasına sığınıp başarısızlığı örtmem. Ortada bir başarısızlık varsa hesabı ben veririm. Ben başarısızlığı kimseyle paylaşmam, ama başarıyı herkesle paylaşırım. Önemle altını çizmek isterim ki bir hayal kırıklığı yaşamıyorum. Sonuçlardan giderek söylenenleri saygıyla karşılıyorum. Sadece bir değişim sürecini yaşadığını düşünüyorum Beşiktaş'ın. Bu olumsuzluk değildir. Herkes başarısının arkasından bir gün bunu yaşayacaktır. Değişim sürecini sancılı yaşayacağımız bir gerçek. Başkan ve yönetimin bu gayret içinde olduğunu düşünüyorum. Başkanla benim ne gibi kavgam olabilir. Görevime son verebilir. Ben oyuncuyla kavga edemem, farklı fikrim olursa oynatmam kadroya almam. Kavga değildir görüş ayrılığı vardır" şeklinde konuştu."Ayrılmak isteği benim önceliğim değildi"Beşiktaş'ın kadrosu ve ekonomisiyle çelişkiler yaşadığını dile getiren Güneş, "Büyük bir camiada, Beşiktaş'ta çalıştım ve bana şans verdiler. 4 yılda çok şey gördüm öğrendim. Futbolda beklentiyi büyütünce yatırımınız onun altında kalabiliyor. Ayrılmak isteği benim önceliğim değildi. Böyle bir istek olsa 2 yıl daha mukavele yapmazdım. Burada daha büyük başarılar için görev yapmaya çalıştım. Hedefim oydu ama bazen oldu bazen olmadı. Bazen en güzel şekilde ayrılmamız gerekiyor. Zaman zaman fikir ayrılığımız olsa da başkanımız da benim için çok değerli" ifadelerini kullandı."Son gün bile ilk günkü aşkla çalışacağım"Güneş, siyah-beyazlı camiada ayrık otların temizlenmesini istediğini söyleyerek, "Ben iki tarafta çalışmayı doğru bulmam dedim. Başkana da fikrim bu diye söyledim. Bir gün sonra da gittim TFF Başkanı ile konuştum. O gün de mukavelem hayata geçmemişti. Ben gitmek istesem o gün de giderdim. Ben bu takıdan ayrıldığımda gideceğim takım milli takımdır demiştim. Görevim bitinceye kadar başkana ve yönetime saygısızlığım olmayacak. Dışarıya yansıyan şeyler tabi ki de var. Görüşlerin açık ve net olması gerekiyor. Ben burada bir hile yapayım da kalayım diye düşünmedim. Ayrılacağım son gün bile ilk günkü aşkla çalışacağım. Bunu oyuncum da görüyor ve ondan daha fazlasını istiyorum. Buradan ayrılmam doğru değil diyen arkadaşlar var onlara da saygı duyuyorum. Ben buradayken görevin başından ayrılmayacağımı söyledim devam ediyorum. Milli takım olayı ayrı bir olay" dedi."Ben namusumla geldim, namusumla giderim"Hayatı boyunca insanlara futbolu sevdirmeye çalıştığını vurgulayan deneyimli teknik adam, "Futbolseverlerin sevdiği, saydığı ortak değer oldum. Tüm futbolseverlere saygı, sevgilerimi sunuyorum. Bugün de Ersun Hoca ile Ali Koç ile Mustafa Denizli ile Fatih ile görüşeceğim. Bu hafta bani maça çıkarken tehdit edenlere söylüyorum. Mezarlık temizleyen arkadaşlarıma mezarımı hazırla dedim. Ben namusumla geldim, namusumla giderim. Fenerbahçe sahasına gidemeyenlere nasıl gideceksin tehdidi yapıyorsa bu şiddettir. Ben bunları mahkemeye vermiyorum. Benim Fenerbahçe ile bir kavgam yok. Ben Fenerbahçe'ye hiç saldırmadım. Eğer bir yanlış varsa karşı taraftan olmuştur. Fenerbahçe camiasıyla hiçbir sorunum olmaz. Ali Koç saygı duyduğum bir insan. Açık ararsanız bulursunuz. Benim niyetim herkese güzel bakmak. Onun için lütfen bunları yerine oturtalım" açıklamasını yaptı. - İSTANBUL