Şenol Güneş, Beşiktaş'a 3'lü çekerek veda etti

Olgucan KALKAN - İSTANBUL/ DHA

Beşiktaş teknik direktörlüğüne 2015-2016 sezonunda getirilen Şenol Güneş, 4 sezonluk görevini 3 - 2'lik Kasımpaşa galibiyetiyle noktaladı.

Vodafone Park'ta oynanan mücadelenin ardından stattan ayrılmayan Siyah-beyazlı taraftarlar, tezahüratlarla Şenol Güneş ve futbolcuları sahaya çağırdı. Daha sonra sahanın ortasına gelen Şenol Güneş, taraftarlara 3'lük çektirdi. Futbolcular da Güneş'in yanına giderek teknik adamı omuzlarına aldı. Şenol Güneş de daha sonra her oyuncuyla tek tek kucaklaştı.

Öte yandan statta Şenol Güneş'e ithafen "Güle güle sana yolun açık olsun" şarkısı çalındı.

Kaynak: DHA