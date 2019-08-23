A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Beşiktaş-Göztepe maçını tribünden takip etti. 4 yıl boyunca siyah-beyazlı takımın başında olan, 2015-2016 ve 2016-2017 yıllarında Beşiktaş'ı şampiyonluğa ulaştıran tecrübeli teknik adam, Vodafone Park'ta ilk kez bir maça misafir olarak geldi.

FENERBAHÇE-GAZİŞEHİR MAÇINI DA TAKİP ETMİŞTİ

Geçtiğimiz hafta İstanbul'da oynanan Kasımpaşa-Trabzonspor ve Fenerbahçe-Gazişehir Gaziantep karşılaşmalarını da tribünden takip eden Güneş, bu haftanın ilk maçı olan Beşiktaş-Göztepe mücadelesini de boş geçmedi.