Şenol Güneş Beşiktaşlı Taraftarlara Veda Etti, Futbolcular Hocayı Omuzlara Aldı

Beşiktaş'ta Şenol Güneş dönemi Kasımpaşa maçıyla birlikte sona ererken, siyah-beyazlı taraftarlar 4 yıldır takımın başında bulunan tecrübeli teknik adama maçın sonunda destek verdi. Karşılaşmanın bitmesiyle birlikte stat hoparlöründen 'Güle güle sana, yolun açık olsun' şarkısı çaldı. Taraftarlar maçın ardından takımı ve hocayı tribünlere çağırdı.
ŞENOL GÜNEŞ'İ OMUZLARA ALDILAR
Soyunma odasından çıkan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, maç sonrası oyuncularla birlikte tribünlere giderek taraftara veda etti. Oyuncular da tecrübeli teknik adamı omuzlara aldı.
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