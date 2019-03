Şenol Güneş: "Biz Kimseye Namussuzluk Yapmadık"

Kaynak: İHA

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, hakkında yapılan eleştiriler için, "Biz kimseye namussuzluk yapmadık. İşimizi yaptık. Bir beklentim yok ama bir algı yapılıyor. Ben şimdi gitmiyorum ama gitsem, bırakıp kaçtı diyecekler. Benim heyecanımda hiçbir azalma olmayacak" dedi. Güneş, tribündeki protestolar hakkında ise, "Taraftar tepkisini saygıyla karşılıyorum ama kişiliğime yapılanları şiddetle kınıyorum" yorumunu yaptı.Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Atiker Konyaspor karşısında aldıkları 3-2'lik zafer sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Oyun hakkında genel bir değerlendirme yapan Güneş, "Oyuncularımın oyunundan ve sahadaki karakterlerinden gurur duydum. Ellerinden geleni yaptılar. Sahada iyi işler kaptılar. 3 gol attılar fazla da atabilirlerdi. 2 gol yedik. Bireysel hatadan dolayı yedik. Bunları yaşayan takımız. İlk yarı ve ikinci yarıda düşüşlerimiz vardı" dedi."BEN SIRADAN İNSAN DEĞİLİM"Milli takım ile anlaşmasının ardından hakkında yapılan eleştirilere sert yanıt veren Güneş, "Biz kimseye namussuzluk yapmadık. İşimizi yaptık. Yok tazminat yok para peşinde diyorlar. Bu ahlaksızlıktır. Bu size yakışıyor mu? Başkana ve bana sorarsınız bunu. Ne konuşuyorsunuz siz ya? Para namustan daha mı önemli. Eleştiri yapabilirsiniz ama olmayan şeyleri konuşamazsınız. Ben ortada kalan sıradan bir insan değilim. 'Para ve tazminat yüzünden gitmiyor' demeleri yanlış. Başkan burada size daha önce de bu konu hakkında açıklamalar yaptı. O arkadaşlar yok muydu o toplantılarda?" yorumunu yaptı."TEPKİYİ SAYGIYLA KARŞILIYORUM"Taraftar tepkileri hakkında konuşan Güneş, "Taraftar başarı istiyor. Kafalarında duygular değişebilir. Onların tepkilerine saygı duyuyorum. Ama takım iyi oynarken tepki gelirse bu oyuncuya yansırsa, bunu çözemeyiz. Yenen golleri ya da beni eleştirin, ama oyuncu oynarken değil. Ben buraya ilk geldiğimde taraftar beni seviyor diye gelmedim. Yönetim istedi geldi. Taraftar arasında beni sevenler de çok. Ben de onları seviyorum. 3-2 oldu ama taraftar yine mutlu olmadı. Acıyı da sevgiyi de paylaşan bir takımdık biz arkadaşlar. Bu kavgalarla büyüklüğümüzü kaybediyoruz. Buna izin vermememiz lazım. Bu nifak tohumları attığınızda kulübü bölersiniz. Benim şimdi gitmem yönetime karşı çıkmaktır. Bana namussuz diyorlar. Ben para mı çalıyorum. Oturduğun yerden yazıyorsunuz. Bu oyunu bırakın. Ben seviyeyi düşürmek istemiyorum. Taraftar tepkisini saygıyla karşılıyorum ama kişiliğime yapılanları şiddetle kınıyorum. Ben maçın son düdüğüne kadar kazanmak isteyen benim. Olmayan bilgiyle nasıl hareket edersiniz ya? İstifa ettiğimi, para kovaladığımı söyleyenler var. Biraz ayaklarınız yere bassın. Bir istifa isteniyorsa onu medyaya vermem ki. Başkan orada" şeklinde konuştu."TEK KORKUM, OYUNCU-SEYİRCİ KOPMASI"Maç sonu tribünlere yaptığı işaret hakkında da açıklama yapan tecrübeli çalıştırıcı, "Benim kızgınlıklarım, tepkilerim olabilir. Acılarım var benim. Kimseyle paylaşmadım. Paylaşsam benim acımın altında acı çekenler olur. Oyuncular ne yaptı savaştı. Hata yapan yok mu var. Ama o an oyuncuların duygularını sordunuz mu? Benim korkum oyuncu-seyirci kopması. Hoca gelir gider. Oyuncunun taraftarına teşekkür etmesini hep isterim. Kazanmak istediler bu akşam onu da yaptılar. Olmadığı zaman da 500 tane taraftarın olumsuzluğu sonrası istenmeyen oyuncular ortaya çıkarıyorlar. O zaman da oyuncu, 'Biz doğru işler yapıyoruz ama ne yapmamız lazım diyecek' bu sefer. Ben de bazen kızıyorum maç içinde. Bu işi çözmüyor ki. Bakın arkadaşlar, Kayseri 9 maçta 4 gol yedi biz 2 gol attık. En az gol yiyen takımlardan biri Konya bugün 3 gol attık. Daha iyi olmalıyız evet. Bu camianın parçalanmasına, tartışmalara yol açılmasını doğru bulmuyorum. Ben gitsem de bu böyle. Nifak tohumu atarsanız, buraya ilah gelse bir şey olmaz" ifadelerini kullandı."MİLLİ TAKIM İÇİN FİKİR ALIŞVERİŞİNDE BULUNACAĞIZ"Burak Yılmaz'ı milli takıma davet edip etmeyeceği hakkında Güneş, "Burak oyun olarak daha iyi olmalı. Milli takım ile ilgili kararları cuma açıklayacağım. Bu takım bizim takım diyeceksiniz. Herkesin fikirlerini alacağım. Bu takım iki maçı nasıl kazanır fikir alışverişinde bulanacağız. Kim girer kim girmez bilemiyorum. Milli takım iki maçı kazanmak istiyoruz" dedi."TOLGA OLSA ONU OYNATIRDIM"Tribünlerden Karius'a gelen tepkilere değinen tecrübeli çalıştırıcı, "Karius olmuyor, tutmuyor şu an. Tolga Zengin olsaydı, oynatırdım. Maç sonunda daha Karius ile konuşmadım. Ben maç sonu ilk önce kendi duygularımı toplamaya çalıştım. Karius'un takım olma duygusunda bir sorun var. Biraz donuk bir oyuncu. Bu sezonu kapatacağız. Bizim oyuncularımız bunlar. Alacak her sonuç onların moralini de arttıracak. Bu sıkıntılarla yaşamak zorundayız" açıklamasını yaptı."GİTSEM KAÇTI DİYECEKLER"Beşiktaş heyecanı konusunda kendisinde hiçbir azalma olmadığını belirten Şenol Güneş, "Duygusallık bana karşıysa saygıyla karşılarım ama takıma olursa başka boyuta girer. Zemin buna doğru biraz kaydı. Benim gelmemi istemeyen eski yöneticiler vardı şimdi gitmeyeyim diye yönetime saldıranlar var. Ben yanlış yapmak istemiyorum. Benim duruşumda bir sıkıntım yok. O tepkilere rağmen Beşiktaş sevgisini devam ettiriyorum. Gülü seven dikenine katlanır. Bana inanılmaz mesajlar geliyor. Bugün daha iyi hoca gelse ona yardımcı olurum. Bir beklentim yok ama bir algı yapılıyor. Ben şimdi gitmiyorum ama gitsem, bırakıp kaçtı diyecekler. Benim heyecanımda hiçbir azalma olmayacak. Sıkıntıları paylaşırız ama çözümü inandığımız değerler üzerinden yok etmeye gidersek kulüp kötüye gider. Bugün bir yönetim var. Kongreye gidecek. Varsa hoca gelir şimdi ama yok öyle bir şey. Bırakıp kaçıyor gibi bir algı yok. "ÜÇÜNCÜLÜK BİZE YAKIŞMIYOR"Üçüncülüğün kendilerine yakışmadığını belirten Güneş, "Ben burada görevimi yapıyorum. Ben bırakıp gitmedim. Bu iki maç için hatta mahcubum dedim. Biri gelecekti o iki maç için. Beşiktaş'ın hayatı zor. Evet Beşiktaş sıkıntılı bir süreç. Üçüncü olması kimseyi mutlu etmez. İdari, ekonomik, tesisi olarak ne zorluklardan geçti bu kulüp. Şimdi daha iyi durumdayız. Biz bir güven kaybımızın olduğu doğrudur. Bize üçüncülük yakışmıyor daha iyisini istiyoruz. Gitmemiz gerekirse gideriz ama bunun kararını yetkililer verir" dedi.