Şenol Güneş: "Bu ülkenin hem mutlu hem de umutlu olmaya ihtiyacı var"

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş , kendisini eski yönetimin göreve getirdiğini belirterek, "Milli takım olağanüstü bir yer. Bir prensip anlaşması var ama vazgeçilebilir. Yarın ne olacağını kimse bilemez" dedi. Güneş, Türk futbolunun gelişmesi için akademiler kurulması gerektiğini söyleyerek, "Dünü mutlu yapan, yarını da umutlu yapan bugündür. Bu ülkenin hem mutlu hem de umutlu olmaya ihtiyacı var" şeklinde konuştu.A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, katıldığı bir TV programında, Milli takımının son durumu ve Türk futbolu hakkında açıklamalarda bulundu. Türkiye Futbol Federasyonu Başkan adayı Nihat Özdemir 'in kendisinin görevde olmasından memnun olduğunu söylediğini belirten Güneş, "Ben şu an milli takımda görevliyim. Ama Beşiktaş antrenörü olarak buradayım. Resmi yazı yazıldı. Bir seferberlik emri gibi. Bir prensip anlaşması var ama vazgeçilebilir. Yarın ne olacağını kimse bilemez. Beşiktaş'ta halen devam ediyor görünüyorum. Milli takım ile sözleşmem 1 Haziran'dan itibaren geçerli olmak üzere konuşuldu. Görevim bitince milli takım benim için cazip dedim. Ben eski federasyon yönetimiyle anlaştım. Yeni gelen yönetim ben sizinle devam etmek istemiyorum diyebilir. Ama öyle bir sıkıntı görünmüyor. Milli takım olağanüstü bir yer. Olağanüstü bir durum. Nihat Özdemir henüz 'Hayırlı olsun' demez. Kimin seçileceğini bilmiyoruz. Ancak, görevde olmamdan memnun olduğunu söyledi" dedi."Ligde görev yapan bir antrenör görevlendirebilirim"Güneş, milli takıma alacağı yardımcı hocalarla ilgili ise, "Ben hayatım boyunca, özgür olup aynı zamanda sorumlu oldum. Yardımcı mevzusunu sorun yapıyoruz. Benim yardımcımdan çok, takıma katkı yapacak birini almak lazım. Birini alırsınız yeter, yetmezse ikinciyi alırsınız. O da yetmezse üçüncüyü alırsınız. Önemli olan katkı yapacak kişiyi bulmak. Şu an zaten yardımcım var. Ligde çalışan antrenörlerden birini yardımcım olarak görevlendirebilirim" yorumunu yaptı. Yunanistan maçında 5-6 yeni oyuncu oynatabilirim"Güneş, 30 Mayıs Perşembe günü Antalya 'da Yunanistan ile yapacakları hazırlık maçında 5-6 yeni oyuncu oynatabileceğini belirterek, " Burak Yılmaz ve Dorukhan Toköz , Yunanistan maçında olmaz, kaleci değişik olabilir. 5-6 yeni oyuncu oynatabilirim. Sağ bekte Nazım Sangare oynar, sol bekte Umut oynar. Emre Taşdemir 'in bir gerginliği var, onun durumuna bakacağım. Emre Taşdemir olmazsa Umut Meraş'ı oynatabilirim" şeklinde konuştu."Türkiye futbol dünyasında diğer ülkelere göre geride"Türk futbolunun gelişmesi için akademilere önem vermeleri gerektiğini belirten Güneş, "Türkiye futbol dünyasında diğer ülkelere göre geride. Almanya uzun yıllar yatırımlar yaptı ama sıkıntı çekebiliyor. Bizim güzel sahalarımız var. Ama semt sahaları, çocukların oynayacağı alanlar yapmalıyız. Biz çocukken şanslıydık. Teneke ile oynuyorduk ama dar sokakta oynayabiliyorduk. Öyle alanlar bulamıyoruz. Akademiler kurulması gerekiyor. Belli merkezlerde futbolcu fabrikaları olması gerekiyor. Hem okuyan hem yetişen oyuncu yapmamız gerek. Böylece oyuncu da ihraç edebiliriz. Önemli olan Avrupa Şampiyonasına katılmak. Bizim yapmamız gereken uluslararası turnuvalar katılmak, şampiyon olmak" dedi.Milli takım kariyerinde 4 yıl için neleri hayali ediyorsunuz sorusuna ise tecrübeli teknik adam, "Dün rüyaydı, yarın hayal... Dünü mutlu yapan, yarını da umutlu yapan bugündür... Bu ülkenin hem mutlu hem de umutlu olmaya ihtiyacı var" yanıtını verdi. - İSTANBUL Şenol Güneş