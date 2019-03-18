Şenol Güneş: "Bugün Daha Güçlü Hissediyorum Kendimi" - İstanbul

- <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/a-milli-futbol-takimi/' title='A Milli Futbol Takımı'>A Milli Futbol Takımı</a> Teknik Direktörü <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/senol-gunes/' title='Şenol Güneş'>Şenol Güneş</a>'in basın toplantısı İSTANBUL - <a class='keyword' href='/a-milli-futbol-takimi/' title='A Milli Futbol Takımı'>A Milli Futbol Takımı</a> Teknik Direktörü <a class='keyword' href='/senol-gunes/' title='Şenol Güneş'>Şenol Güneş</a>, 2020 <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/avrupa/' title='Avrupa'>Avrupa</a> Şampiyonası elemelerinde oynayacakları <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/arnavutluk/' title='Arnavutluk'>Arnavutluk</a> ve Moldava maçları öncesinde <a class='keyword' href='/riva/' title='Riva'>Riva</a>'da basın toplantısı düzenledi.