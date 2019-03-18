18 Mart 2019, 17:12
»»

Şenol Güneş: "Bugün Daha Güçlü Hissediyorum Kendimi" - İstanbul

- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'in basın toplantısı İSTANBUL - A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2020 Avrupa Şampiyonası elemelerinde oynayacakları Arnavutluk ve Moldava maçları öncesinde Riva'da basın toplantısı düzenledi.

- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'in basın toplantısı İSTANBUL - A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2020 Avrupa Şampiyonası elemelerinde oynayacakları Arnavutluk ve Moldava maçları öncesinde Riva'da basın toplantısı düzenledi. Avrupa, A Milli Futbol Takımı, Riva, Şenol Güneş, Güncel
Kaynak: AA