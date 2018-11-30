Şenol Güneş: "Büyük İş Yaptık"

Beşiktaş
Teknik Direktörü Şenol Güneş
, Sarpsborg 08 maçının ardından yaptığı açıklamada önemli bir geri dönüşe imza attıklarını vurguladı, "2-0'ı da, 3-2'yi de biz yaptık." dedi.
Oyuncuların bu zeminde çok zorlandığını belirten tecrübeli hoca, "Sanırım şu anda bütün oyuncularımın ağrıları vardır. Çünkü zemin çok sertti. Beklenmedik iki gol yedik. Yediğimiz iki golün ardından skoru 3-2 yapıp kazanmak bizim için çok önemliydi." diye konuştu.
Şenol Güneş şöyle devam etti:
"İzleyenler için keyifli bir maç oldu. Ama bizim için zordu. Lens, Adriano idmansızdı. Ama ellerinden geleni yaptılar. Bütün başarı onların, çok istediler maçı. Buraya dar kadroyla geldik, ama büyük iş yaptık. Uzun bir yolculuğun ardından İstanbul
'a döneceğiz. Daha sonra da idman yapıp derbinin kampına gireceğiz."
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Beşiktaş,Şenol Güneş