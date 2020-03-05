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Şenol Güneş, Cenk Tosun'un yerine Adem Büyük'ü EURO 2020'ye götürecek

Cenk Tosun'un sakatlığı Galatasaraylı golcü Adem Büyük'e Türkiye A Milli Futbol Takımı kapısını açtı. Forvette alternatifi azalan Şenol Güneş, formuyla parmak ısırtan Adem Büyük'ü gündemine aldı. 32 yaşındaki yıldız, EURO 2020'de büyük olasılıkla Ay-yıldızlı kadroda olacak.

05.03.2020 15:47 | Son Güncelleme: 05.03.2020 15:53

İngiltere'den üzücü bir geldi ve milli yıldızımız Cenk Tosun, kiralık olarak forma giydiği Crystal Palace'ın antrenmanında dizinden sakatlandı. Sezonu kapatan golcü futbolcunun en az 6 ay oynayamayacağı ve EURO 2020'de forma giyemeyeceği bildirildi.

Cenk'in sakatlığı ise Galatasaray'ın tecrübeli ismi Adem Büyük'e A Milli Takım'ın kapılarını açtı.

SLOVENYA VE AVUSTURYA MAÇLARINDA KADRODA

Falcao'nun sakatlığında bulduğu forma şansını iyi değerlendiren ve yerli forvetler içinde bu sezonun en formda ismi olan Adem'i, Şenol Güneş'in Ay-yıldızlı ekibe çağırma kararı aldığı öğrenildi.

Bu ay sonunda Slovenya ve Avusturya ile oynanacak hazırlık maçlarında milli formayı giymesi beklenen Adem, büyük olasılıkla EURO 2020 aday kadrosunda olacak. Adem dışında Galatasaray'dan Emre Akbaba ve Ömer Bayram da A Milli Takım'a çağrılacak.

RADAMEL FALCAO'YU ARATMADI

A Milli Takım'a sadece 4 kez çağrılan Adem Büyük, Galatasaray formasıyla bu sezon toplam 28 maçta 10 gol attı. Falcao'nun yokluğunu aratmadı.

(Sabah)

Şenol Güneş, Cenk Tosun'un yerine Adem Büyük'ü EURO 2020'ye götürecek

Şenol Güneş, Adem Büyük, Cenk Tosun, Spor


HABER YORUMLARI (7)
IHTIYAR:Bizdeki sansa bak. Tam turnuvaya katildik. Dünyayı virüs sardı
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FIRTINA:yapma şenol güneş alma şu takımdan futbolcu kudursunlar. . .
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RECEP:helal olsun kardeşim , azmettin , mücadele ettin, sonunda şenol hocamın da gözüne girmeyi başardın adıngibi büyük olduğunu gösterdin . ama ençok sevindiğimde , bu yaşlarda hep yabancılara prim verilirken bir tanede kendi öz evladımızın olması inanıyorumki bütün taraftarlarımızı çok sevindirecektir. azminle bende bu genç takımın içerisinde varımdedin , başarılar.
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MEMLEKETİM:Tuncay, Sabri, Ridvan, Emre''yide unutma. Insallah bütün spor müsebakalari sonsuza kadar oynanmaz.
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SÜTLAÇ FIRINDA:Emre akbaba da milli takımın 10 numarası olmalı. Şu anda en iyisi o.
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ADINIZI YAZIN:yok daha neler!
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CORONA VİRÜS:euro 2020 büyük ihtimal olmaz. avrıupaıyı virüs sardı
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5.03.2020 18:08:07