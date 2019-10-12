Şenol Güneş'e Fenerbahçeli taraftarlardan kravat tepkisi!

Türkiye, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 7. maçında Arnavutluk'u 90. dakikada bulduğu golle 1-0 yenerek, grup liderliğini sürdürdü ve EURO 2020'ye katılma yolunda büyük bir adım attı. Oynadığı 7 maçta 6 galibiyet, 1 yenilgi yaşayan ve 18 puan toplayan Türkiye, aynı puana sahip Fransa'nın önünde, gruptaki son 3 maç öncesinde zirvedeki yerini korudu.

ŞENOL GÜNEŞ'E KRAVAT TEPKİSİ

A Milli Takımımız ile grupta harikalar yaratan Teknik Direktör Şenol Güneş, Fenerbahçeli taraftarların tepkisini çekti. Maça bordo-mavi kravat ile gelen Güneş, sosyal medyada yerden yere vuruldu.