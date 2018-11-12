12 Kasım 2018, 20:15
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Şenol Güneş, F.bahçe Derbisindeki Olaylarla İlgili İfade Verdi

Şenol Güneş, F.bahçe Derbisindeki Olaylarla İlgili İfade Verdi

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında çıkan olaylara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in "müşteki" sıfatıyla ifadesine başvuruldu.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fenerbahçe Ülker Stadı'nda  Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında 19 Nisan'da oynanan ve Beşiktaş Teknik Direktörü  Şenol Güneş'in de yaralanmasıyla sonuçlanan olaylara ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in  savcılığa gelerek "müşteki" sıfatıyla ifade verdiği öğrenildi.
Güneş'in ifadesinde, Türk futbolu adına yaşananlar nedeniyle üzgün  olduğunu, şahsi olarak kimseden şikayetçi olmadığını söylediği belirtildi.
Beşiktaş,Fenerbahçe

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