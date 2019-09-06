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Şenol Güneş: Fatih Terim'in ceza almasını istemem

Andorra maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, 4 maç ceza alan Fatih Terim ile ilgili, "Fatih Terim bu ülkenin bir değeri, ceza almasını istemem." dedi.

06.09.2019 21:00 Şenol Güneş: Fatih Terim'in ceza almasını istemem

2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 5. maçında yarın Andorra ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda Teknik Direktör Şenol Güneş, Beşiktaş Park'ta basın toplantısı düzenledi.

"BİLETLERİN TÜKENMESİ SEVİNDİRİCİ"

Hedeflerinin 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine gitmek olduğunu belirten Güneş, "Gücümüz ve inancımız var. Hayata geçirmek için ele ele vermemiz gerektiğiniz söylemiştim. Sevgi ve cesaret karşısında hiçbir şey duramaz. Bunlar bizde var. Taraftarımızın sinerjisi ile daha fazla olumlu düşünmeye itiyor. Umutlarımızı arttırdığımızı düşünüyoruz. İnşallah 2020'ye gittiğimizde genç olan tecrübeleri daha da artar. Yarışın ortalarına gidiyoruz. Her maçı kazanmak istiyoruz. Rakibin gücü ne olursa olsun saygı duyuyoruz. Kağıt üzerinde 136. sırada bulunuyorlar. Bizim tek amacımız rakip kim olursa olsun sahadan 3 puan ile ayrılmak, güzel futbol oynamak. Biletlerin tükenmesi sevindirici. Anadolu'dan İstanbul'a geldik. İstanbul'dan Avrupa'ya gideceğiz. Halka ile iç içeyiz" diye konuştu.

"FATİH HOCA'NIN CEZA ALMASINA ÜZÜLÜRÜM"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in aldığı ceza ile ilgili de düşüncelerini dile getiren Güneş, "Fatih hoca Türkiye'nin değeri. Ceza almasını istemem. Almasına da üzülürüm. Hata yapmasını da istemem. Federasyonun öyle bir düşüncesi olduğunu düşünmüyorum. Yapılan uygulamada en çok Galatasaray'a yaradı. Konuşma hakkı çıktı. Koca ülkenin konuştuğu konuya bak (Cezaların açıklandığı saat ile ilgili). Yapan kim yaptıysa hata yapmıştır. Onun da cevabı kolay hata yapan cezasını çeker. Kurumları, ülkeyi yok etmek ne demek. Sanki Galatasaray bunları neden yapıyor dedim, bana saldırdılar. Ben oynattığımda bana göre 2 tane Türk var. Statü olarak da ikisi de Türkiye'de Türk olarak oynuyor. Gökhan İnler ve Tolgay Arslan. Bunlar önemli değil. Ben Galatasaray 11 tane oyuncu oynattım demedim. Gönül ister ki fazla oyuncu alayım. Daha öncede aldım" şeklinde konuştu.


Spor

YORUMLAR (10)
KENAN: İKİSİDE AYNI ÇİRKEF DEĞERDE OLDUĞU İÇİN BİRBİRİNİ DESTEKLEMELERİ NORMAL
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AYDIN: Şenol Güneş sen önce milli takımı düşün.
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MİLLİ TD FBLİ: Yalandan tff mhk fb el ele
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IMPARATOR SENİ SEVMEYEN ÖLSÜN: Bu degerleri yok etmeye çalışan şike bahçeler var bilek gücüyle olmaz ise şikeleri ile meşhurlar var bu alemde
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FENERBAHCEMMMM: Ikinizde ayni galekteri tasidiginizdan fenerbahce iyi bu sezon ligi domine edeceyini anlayan fenerbahce dusmanlari tekrar hortlamaya basladi utanmaz yuzleri kizarmayan sahislar
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SLİMANİ VERONA: Şenol güneş sen kendi işine bak kimin ceza alip almayacağı ni sana soracak değiliz
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PRENS35: Aynen senol hoca sana yakışmıyor böyle muhabbetler biliyorsun nasıl şampiyon olduklarını ne boş yapıyorsun inadın yüzünden 4 te 4 ü kaçırdın fazla konuşma bence
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VANLEE: Fikretle Aliye soracağız. . .
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MUZCUMHURİYETİ: bugün bunlara göz yuman ileride kendilerine sorun olduğunda çıkıp da ağlamasın geçen senede galatasaray doğrandı sene sonu bütün klüpler birlik oldu ağladı bu sene de aynısı olacak ! Galatasaray öyle transferler yaptı ki daha sahaya çıkıp 2 top oynamadan bütün klüpleri korku sardı . . .
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