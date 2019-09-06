Şenol Güneş: Fatih Terim'in ceza almasını istemem

2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 5. maçında yarın Andorra ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda Teknik Direktör Şenol Güneş, Beşiktaş Park'ta basın toplantısı düzenledi.

"BİLETLERİN TÜKENMESİ SEVİNDİRİCİ"

Hedeflerinin 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine gitmek olduğunu belirten Güneş, "Gücümüz ve inancımız var. Hayata geçirmek için ele ele vermemiz gerektiğiniz söylemiştim. Sevgi ve cesaret karşısında hiçbir şey duramaz. Bunlar bizde var. Taraftarımızın sinerjisi ile daha fazla olumlu düşünmeye itiyor. Umutlarımızı arttırdığımızı düşünüyoruz. İnşallah 2020'ye gittiğimizde genç olan tecrübeleri daha da artar. Yarışın ortalarına gidiyoruz. Her maçı kazanmak istiyoruz. Rakibin gücü ne olursa olsun saygı duyuyoruz. Kağıt üzerinde 136. sırada bulunuyorlar. Bizim tek amacımız rakip kim olursa olsun sahadan 3 puan ile ayrılmak, güzel futbol oynamak. Biletlerin tükenmesi sevindirici. Anadolu'dan İstanbul'a geldik. İstanbul'dan Avrupa'ya gideceğiz. Halka ile iç içeyiz" diye konuştu.

"FATİH HOCA'NIN CEZA ALMASINA ÜZÜLÜRÜM"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in aldığı ceza ile ilgili de düşüncelerini dile getiren Güneş, "Fatih hoca Türkiye'nin değeri. Ceza almasını istemem. Almasına da üzülürüm. Hata yapmasını da istemem. Federasyonun öyle bir düşüncesi olduğunu düşünmüyorum. Yapılan uygulamada en çok Galatasaray'a yaradı. Konuşma hakkı çıktı. Koca ülkenin konuştuğu konuya bak (Cezaların açıklandığı saat ile ilgili). Yapan kim yaptıysa hata yapmıştır. Onun da cevabı kolay hata yapan cezasını çeker. Kurumları, ülkeyi yok etmek ne demek. Sanki Galatasaray bunları neden yapıyor dedim, bana saldırdılar. Ben oynattığımda bana göre 2 tane Türk var. Statü olarak da ikisi de Türkiye'de Türk olarak oynuyor. Gökhan İnler ve Tolgay Arslan. Bunlar önemli değil. Ben Galatasaray 11 tane oyuncu oynattım demedim. Gönül ister ki fazla oyuncu alayım. Daha öncede aldım" şeklinde konuştu.