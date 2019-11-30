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Şenol Güneş: Fransa, Almanya gelsin

A Milli takımımızın teknik direktörü Şenol Güneş, EURO 2020 kura çekimi öncesinde aklından geçen takımları açıkladı.

30.11.2019 13:25 | Son Güncelleme: 30.11.2019 13:27

Bugün saat 20:00'da Bükreş'te yapılacak kura çekimi öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şenol Güneş, kura çekimi için aklından geçen takımları açıkladı.

"EN GÜÇLÜLERLE OYNAYALIM"

Tecrübeli teknik adam, gazetecilerin "Aklınızdan geçen bir takım yok mu?" sorusuna, " olsun hatta olsun teknik olarak mümkün. Hatta ve hatta İzlanda da gelsin. İstiyorum ki en güçlülerle oynayalım. Bizim için fark etmez" sözleriyle yanıt verdi.

Türk Milli Takımı'nın turnuvada en iyisini yapmak için mücadele edeceğini ve son ana kadar elinden geleni yapacağını da sözlerine ekleyen deneyimli çalıştırıcı şu ifadeleri kullandı: "Hayırlısı olsun. Önemli olan şampiyonada Türkiye'yi iyi temsil edebilmek, takım olarak gelişmek. Teknik ekip ve futbolcular olarak keyif vereceğimiz futbol ortaya koymak. Genç ve geleceği olan takımız, öz güvenimiz var. Bizim için rakip fark etmez."

Şenol Güneş: Fransa, Almanya gelsin

A Milli Futbol Takımı, Şenol Güneş, Almanya, Fransa, Spor


HABER YORUMLARI (4)
BİR ZAMANLAR ANADOLU:İngiltere, Rusya, Finlandiya rakipler beyler not alın unutmayın!
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ADANADAN AHMET:bende aynısını düşünüyorum almanya hollanda ingiltere anlıyaçınıs farketmes enbüyük türkiye saygılar
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ASLI:ALMANYA FRANSA VE İSPANYA GELSE ŞENLİĞE BAK SEN. TAMAM TAMAM BİLİYORUM ALMANYA VE İSPANYA AYNI GRUPTA OLAMAZ İKİSİDE 1. TORBADAN AMA OLSA BİDE TÜRKİYE İLGİNÇ OLURDU.
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