Şenol Güneş: "Fransa ve Almanya ile aynı grupta olmayı isterdim"

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Bükreş 'te EURO 2020 gruplarını değerlendirdi. Turnuvanın en zor grubu olarak gösterilen F Grubu'nda Fransa ve Almanya 'ya karşı rakip olmak istediğini söyleyen Güneş, "Kendi oyunumuzu oynayarak başarılı olmak istiyoruz" açıklamasını yaptı.Romanya'nın Başkenti Bükreş'te yapılan EURO 2020 kura çekiminin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, gruptaki takımları değerlendirdi. Burada olmanın çok önemli olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Şenol Güneş, "Futbol ailesi olarak buradayız. Kura çekiminde birlikte olmak, ülkeyi temsil etmek gurur verici. Aynı şekilde Avrupa'nın iyi takımları, gruplarında başarılı olan takımları burada. İnşallah EURO 2020'de açılış maçı ile başlayacak maçlarımızı, güzel futbol ile süsleyip turnuvada önce gruptan çıkabilmeyi düşünüyoruz. Tabii daha öncesinde genç bir takımımız var, bu takımın tecrübe kazanmasını istiyoruz. Daha önce grubunda hiçbir puan kaybı olmayan rakibimiz İtalya ile açılış maçını oynayacağız. Açılış maçları genellikle sürpriz oluyor, herkesin beklediğinin dışında İtalya'ya bir sürpriz yapabilirsek, hem oyun hem de sonuç olarak güzel bir başlangıç olur. Bu da bize moral ve güven verir. Turnuvanın en büyük sıkıntılarından bir tanesi seyahatlerin olması. Ancak Azerbaycan'ın olmasına çok sevindim ve mutlu oldum. Yönetim de, başkan da mutlu oldu. Sadece Roma'dan oraya gitme bakımından bir sıkıntı olabilir. O da birinci maç sonrası. İki ve üçüncü maçı orada oynayacağımız için bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Yalnız ilk maçı oynadıktan sonra, ikinci rakibimize karşı maçı aştığımızda zannediyorum yolumuz daha da açılır. Şu aşamada konuşacağımız şey kendimizi bir an evvel bu turnuvaya hazırlamak. Bu turnuvada gözyaşları, emek, yetenek, karakter var. O mutluluğu paylaşmak var, o güzellikleri yakalamak için çok büyük emek vermek, akıl koymak gerekiyor. Bugünden itibaren ona hazırlanacağız. Oyuncularımızın bireysel beklentilerine cevap vermek için onlarla birebir görüşüp o turnuvaya hazır olmaları gerekiyor. Kendi yeteneklerine biraz daha ivme kazandırarak kendilerini hazırlamasını bekliyorum. Çünkü o turnuvalarda olmak kolay bir iş değil. Her oyuncunun hayalidir. Yakalanan bu hayali birlikte hayata geçirip, inşallah güzellikler sunarız. Hem kendi ülkemizi gururlandırırız, hem de dünya arenasında ses getirip futbolumuzu gösteririz" açıklamasını yaptı."En güçlü takımlarla aynı grupta olmayı isterdim"Gruptaki takımları da değerlendiren Şenol Güneş, "10 maçı kazanan bir İtalya, bizi tanıyan Petkovic antrenör var, Mancini bizi tanıyor, Türkiye'de çalışan antrenörler. Ryan Giggs de Galler'de iyi işlere imza atıyor. Başka bir takımın gelmesini isterdim, çünkü ters gelen takımlar. Tabii kalite olarak daha üstün olsak da sürpriz yapabiliyor. Biz sürprizi rakiplere yapmak istiyoruz. Onların bize sürpriz yapmasına izin vermeyeceğiz. Bu turnuvada her rakiple oynayabileceğimizi düşünüyorum. Ben mesela Almanya, Fransa, Portekiz grubunda da olmak isterdim. Çünkü en güçlü takımlarla oynayıp, kendi oyunumuzu görmek ve göstermek için önemli olacaktır ama İtalya da öyle bir takım. İsviçre de her iki yöne gidebilen bir takım. Bütün bunlarda bir tecrübe yaşayacağız. Umutluyuz, beklentimiz önce güzel futbol, fair-play içinde tanıtım, taraftarımızın ülkemizi temsil etmesi, ardından da oyuncularımızın oynadıkları oyun ve saha içi davranışlarıyla iyi futbol oynuyor diye gösterebilmesini sağlamak. Bunları yaptığımızda iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı."Hiç kimseden çekinmiyoruz, kendi oyunumuzu oynayacağız"İtalya'nın ve Türkiye'nin gruplarda çok az gol yediği hatırlatılan A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, "En az gol yiyen takımları maçı. Herhalde bu sefer gollü olacak. İki takım da gol yememeyi bildiğine göre bu sefer nasıl atacağını düşünecektir. İtalya, savunma anlayışıyla iyi olan bir takım, Türkiye'de hocaları gönderiyoruz ama giden hocalar hep takımlarında başarılı oluyor. Daha önce Del Bosque'de de oldu. Daha önce grupta aldığımız sonuçlara bakmadan, geçmişte ne yaptığımızdan çok, yapılanları nasıl yaptığımız ve oyun felsefemizi geliştirip sahaya çıkacağız. Rakibimiz İtalya da olsa Galler de olsa hepsine karşı kendi oyunumuzu oynamaya çalışacağız, her oyun kendi içinde başka argümanlar istiyor, onu da yapmaya çalışacağız. Rakip güçlü-zayıf diye bakmayacağız. Şu anda 20 takım belli, Avrupa'nın en iyi takımları olarak buraya geldiler. Başarıları çok büyük olan Ukrayna, Polonya gruplarda oldu. Sıkıntısı olan takımlar var. Aynı grupta yer alan ve daha önce Avrupa Şampiyonu olan Almanya, Fransa, Portekiz gibi takımların grup maçlarının ardından dışarıda kalacağını düşünürsek, orada bir sıkıntı var. Ben orada Portekiz'in yerine kendimizi görüp bir de İzlanda'nın gelmesini isterdik. Daha güçlü bir takım olarak yeniden gücümüzü görürüz diye düşünmüştüm. Ama zor bir gruptu. Ona göre daha iyi bir gruptayız ama grubun iyiliğinden çok bizim güçlü ve iyi olmamız gerekiyor. O zaman netice alırız" dedi. Turnuvadaki hedeften de bahseden Güneş, "Rakiplerin hiçbirinden çekinmiyoruz. İtalya'ya da İsviçre'ye de Galler'e de ters gelebiliriz. Kendi oyunumuz ile kazanmak için oynayacağız. Fransa'ya iki maçta da kaybetmedik. Onun için güçlü ve zayıf yerine rakibi tanımak ve ona göre oynamak çok önemlidir" diyerek sözlerini tamamladı. - BÜKREŞ