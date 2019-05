Şenol Güneş: "(Fransa ve İzlanda maçları) İki maç da kritik olacak"

Kaynak: AA

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Fransa ve İzlanda ile yapacakları maçlardan iyi sonuçlar beklediğini söyledi.Şenol Güneş, Antalya'da Belek Turizm Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, Yunanistan ve Özbekistan'la yapacakları hazırlık maçları ile Fransa ve İzlanda'yla oynayacakları eleme maçları için çalışmalara başladıklarını belirtti.2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmak istediklerini vurgulayan Güneş, "Grupta, güçlü rakiplerle oynayacağız. İzlanda, son Dünya Kupası Finalleri'ne katıldı. Fransa da turnuvada birinci olarak şampiyonayı bitirdi. Her iki maç da kritik olacak. Bizim her iki maçta da anlayışımız kazanmaya dönük olacaktır. Her puan konuşulabilir. İki maça da bizden beklenen iyi sonucu almak için çıkacağız." diye konuştu.Kampın sezon sonunda fiziksel ve zihinsel yorgunluğun üst seviyede olduğu bir döneme geldiğini ifade eden Güneş, bu sebeple hem yenilenmeyi hem çalışmayı birlikte yürüteceklerini kaydetti.Fiziksel, teknik-taktik, motivasyon ve sosyal çalışmalar yapacaklarını aktaran Güneş, "Kamp 15 gün sürecek. Asıl hedefimiz Fransa ve İzlanda maçları olacak. Geniş bir kadromuz var ve bütün oyuncularımız değerli. Çağırdıklarımız ve havuzda olan çağrılmayan oyuncular da var. Bu kadroyla sınırlı değiliz. Eldeki oyuncuların en iyisini yapmasını bekliyoruz. Hayali, hedefi olan oyuncularımın, sabırla çalışmalarını ve vizyonlarını yüksek tutmalarını bekliyorum." şeklinde konuştu."Umutlu ve mutlu olmaya ihtiyacımız var"Türk pasaportu taşıyan bütün oyunculara milli takımın kapısının açık olduğunu belirten Güneş, şöyle devam etti:"Birlikte hayal etmeye, çalışmaya, hikaye yazmaya, umutlu ve mutlu olmaya ihtiyacımız var. Gelin el birliği içerisinde olalım. Büyük Türkiye'nin başarısına katkı yapalım. Son toplantıda Sayın Cumhurbaşkanı ile aynı şeyleri konuştuk. 'Böylesine büyük, devasa bir ülkenin her alanda dünyada ses getirmesi, en iyisini yapmasını bekliyorum.' dedi. Biz de kendi görevimizi, kendi alanımızda en iyisini yapmak istiyoruz. Kendisi de bir futbol adamı, gerekirse düşündüğünüz oyuncuyu da tavsiye edebilirsiniz dedim. Çünkü ben hem medyaya hem halka, herkese açığım. Herkes görüşünü beyan edecektir. Bütün mesele, sevgi, saygı içerisinde görüşlerini beyan etsin."Tabandan tavana herkese görev düştüğünü anlatan Güneş, herkesin görüşüne ihtiyaç duyduklarını kaydetti.Türkiye'nin büyük bir ülke olduğunu vurgulayan Şenol Güneş, sözlerini şöyle sürdürdü:"Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi hayal edeceğiz, tespit edeceğiz ve gerçekleştireceğiz. Yapmamız gerekenler basit aslında. Bütün bunları yapacak aklımız da gücümüz de var. Birlikte olursak başaramayacağımız hiçbir iş yok. Sabretmeyi de çalışmayı da bilmeliyiz. İnanacağız, inandıracağız. Herkesten yeni fikirler alacağız. Şeffaf, iyi niyetli, samimi, fair play içinde olacağız. Türkiye büyük bir ülkedir. Beklentiye uygun davranacağız. Sadece günü değil geleceği de düşüneceğiz. Başarıyı paylaşacağız, her maçı kazanmak için oynayacağız. Güzel oyunlar, iyi sonuçlar bekliyorum. Sevgi, saygı olacak. Aynı duyguyu, düşünceyi paylaşacağız. Farklılarımız olacak ama bu bütünü oluşturacak. Çok ses gelmesi kimseyi rahatsız etmesin. Orkestraya baktığınız zaman orda da farklı sesler vardır ama o kadar güzel bir uyum vardır ki kendinizden geçersiniz. Önemli olan bunu sağlamak.""Tek vücut olacağız, tek nefes alacağız"Şenol Güneş, takım ruhu içerisinde hareket edeceklerini söyledi.İlkeli, prensipli, planlı ve programlı çalışacaklarını dile getiren Güneş, "Irk, dil, din ayrımı olmadan herkesi kucaklayan bir takım olacağız. Uluslararası yarışlarda özellikle buna daha da önem vereceğiz. Çünkü ülkemizi temsil ediyoruz. Oynuyoruz, yarışıyoruz ama bir de temsil ediyoruz. Bıraktığımız izler yıllarca gündemde tutulabilir. Dünya Kupası'nda olanları ben hala yaşıyorum. Yani Türkiye'nin imajına katkı yapan değerlerdir. Güzel bir ülke, önemli bir ülke. Bunu her alanda kullanmalıyız. Herkes işini yaparken bir de ülkesini temsil ettiğini unutmasın." diye konuştu.Güneş, kurumlara, kulüplere, camialara, herkese saygı göstereceklerini, geçmişten dersler çıkarıp geleceğe bakacaklarını vurgulayarak şunları kaydetti:"Yetkiler, görevler, sorumluluklar yerini bulacak. Bugünü yarından farklı, yarını da bugünden farklı kılacağız. Anlatacağız, göstereceğiz, yapacağız. Tek vücut olacağız, tek nefes alacağız. Milli takımın gururu da sorumluluğu da olacak. İyi düşüneceğiz, iyi söyleyeceğiz, iyi yapacağız. Kötülük, tembellik, bilgisizlik bizde olmayacak. Buna elimizden geldiğince izin vermemeye çalışacağız. Hedefimiz hızlı, tempolu, disiplinli, pes etmeyen, savaşan bir takım, oynayanların ve izleyenlerin keyif alacağı bir oyun. Biz bu anlayışla bugünden yarışa devam edeceğiz."