Şenol Güneş: Fransa'yı değil de İzlanda'yı yensek daha iyi olurdu

İzlanda'ya 2-1 mağlup olduğumuz maç sonrası A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, karşılaşmayı değerlendirdi. Güneş şu açıklamalarda bulundu:

"2020 AVRUPA ŞAMPİYONASINA GİDECEĞİZ"

"Biz daha iyi takımız. Boy olarak avantajları vardı, ikinci topları da iyi takip ettiler. Sonuç olarak bu skor ortaya çıktı.Buraya yorgun ama mutlu geldik. Umudumuz vardı. Buradan üç puan alabilirdik. Maça başlarken tedirginlik yaşadık. Rakip de bunu iyi kullandı. Kaybettiğimiz bir 3 puan var. En kötü ihtimal beraberlik bile bizim avantaj olacaktı. Yarış devam ediyor. 2020 Avrupa Şampiyonasına gideceğimizi söylüyoruz, o gücümüz de var.

"BİZ ONLARDAN DAHA İYİ TAKIMIZ"

Hakemle ilgili bir şey konuşmak doğru değil, mazeret aramıyoruz. Fransa'yı değil de, İzlanda'yı yensek daha iyi olurdu ama fikstürün böyle düşmesi bizim suçumuz değil. 3 günde 1 maç oynamak sıkıntı. Sakatlıktan gelip oynayanlar vardı. Dorukhan oynadı, Hakan sakatlıktan geldi, çalıştı ama etkili olamadı. Biz onlardan daha iyi takımız."